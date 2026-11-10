Precio del dólar hoy, 10 de noviembre de 2026, en Colombia: subió la TRM este martes

El precio del dólar en Colombia vuelve a estar en el centro de atención este martes 10 de noviembre de 2026, luego de que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia se ubicara en $3.269,88 por cada dólar estadounidense. Este valor es el referente oficial para múltiples operaciones financieras, comerciales y cambiarias en el país.

La nueva TRM representa un incremento frente a la tasa que rigió durante el pasado lunes 9 de noviembre, cuando el indicador se ubicó en $3.237,83. La diferencia entre ambos registros es de $32,05, equivalente a una variación de 0,99 %, de acuerdo con los datos oficiales del mercado cambiario colombiano.



Cómo se comporta el precio del dólar en noviembre de 2026

El comportamiento del dólar en lo corrido de noviembre muestra una tendencia al alza respecto al inicio del mes. Según los registros disponibles, la TRM comenzó noviembre en $3.182,99 y para el 10 de noviembre alcanzó los $3.269,88. Esto significa un aumento acumulado de $86,89 durante los primeros diez días del mes, equivalente a una variación cercana al 2,73 % frente al valor con el que arrancó noviembre. La evolución observada durante este periodo indica que el mercado ha registrado movimientos que han llevado la cotización oficial del dólar a niveles superiores a los observados al cierre de octubre.

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Octubre presentó una dinámica distinta. El mes comenzó con una TRM de $3.312,84 el 1 de octubre y terminó en $3.182,99 el 31 de octubre. La diferencia entre ambos niveles fue de aproximadamente $129,85, lo que refleja una disminución de la tasa durante el transcurso del mes.



A lo largo de octubre se observaron jornadas en las que la TRM estuvo por encima de los $3.300, mientras que hacia el cierre del mes el indicador se movió en niveles cercanos a $3.180. Entre los registros reportados se encuentran valores como $3.307,73 el 2 de octubre, $3.238,88 el 8 de octubre y $3.166,91 el 30 de octubre.



¿Qué se espera del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, explicó en Noticias Caracol lo siguiente: "Es una semana donde la inflación manda. El IPC del martes definirá si se consolida la alza de diciembre de la Fed, con el mercado además pendiente de la volatilidad en la renta variable tecnológica tras las elecciones y de las negociaciones en Medio Oriente que condicionan la trayectoria del petróleo".



En un escenario favorable, "el IPC llega en línea o por debajo de lo esperado y modera las expectativas de una nueva alza en diciembre, la volatilidad cede y la renta variable tecnológica se estabiliza, mientras el petróleo se mantiene a la baja por los avances diplomáticos. El dólar global cede terreno y el USDCLP podría retroceder hacia la zona de 960-970, mientras el USDCOP podría corregir hacia 3.170–3.200", agregó.

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No obstante, el experto sostuvo que, en un escenario desfavorable, "el IPC sorprende al alza y consolida la alza de diciembre, mientras la volatilidad en la renta variable tecnológica vuelve a escalar y fortalece al dólar como activo de refugio. El USDCLP podría presionar hacia la zona de 980-990 y el USDCOP podría extender su alza hacia 3.280–3.320

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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