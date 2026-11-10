¿Qué cayó en la Lotería de la Cruz Roja este 10 de noviembre? Consulte el resultado

Este martes 10 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, que entrega premios millonarios a los participantes que acierten las combinaciones establecidas. La jornada genera expectativa entre quienes compraron su billete o alguna de sus fracciones y esperan conocer el número ganador del premio mayor, junto con los demás secos y aproximaciones.

El sorteo está programado para las 10:55 de la noche y se transmite por Canal 1 y los canales digitales de la entidad. Al momento de esta publicación, los números ganadores todavía no se conocen, por lo que el resultado del premio mayor y su respectiva serie permanecen pendientes.

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¿Cuánto cuesta y cómo se juega la Lotería de la Cruz Roja?

Para participar, los interesados pueden comprar el billete completo o una de sus fracciones a través de los distribuidores autorizados. De acuerdo con la información publicada por la entidad, el billete tiene un valor de $18.000, mientras que cada fracción cuesta $6.000.



Al momento de adquirirlo, es importante revisar que la fecha del sorteo sea la correcta, que el número y la serie estén impresos y que el comprobante no tenga tachaduras ni enmendaduras. También se recomienda verificar los datos del distribuidor que aparecen en el código de barras.



La Lotería de la Cruz Roja realiza sus sorteos todos los martes a las 10:55 p.m.



¿Cuáles son los premios de la Lotería de la Cruz Roja?

El plan de premios contempla una combinación de premios principales y secos con un total de 23.400 millones de pesos.

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Premio mayor: $10.000 millones brutos, equivalentes aproximadamente a $6.640 millones netos.

Premios secos:



1 seco de $200 millones.

1 seco de $100 millones.

2 secos de $50 millones.

6 secos de $30 millones.

15 secos de $20 millones.

20 secos de $10 millones.

También contempla premios para quienes acierten números cercanos al premio mayor y a los secos, con serie y sin serie. En total, el plan incluye 45 premios secos, además del premio mayor y las diferentes categorías de aproximaciones.

Resultado de la Lotería de la Cruz Roja de hoy

Una vez finalice el sorteo, los participantes podrán consultar el boletín oficial para verificar si su billete o fracción obtuvo alguno de los premios.

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Estos son los datos de la jornada:

Número ganador del premio mayor: pendiente.

Serie: pendiente.

La entidad publica el listado de resultados en su página oficial, donde también se pueden consultar los números ganadores de los sorteos anteriores.

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¿Qué cayó en el último sorteo de la Lotería de la Cruz Roja?

En la edición del martes 3 de noviembre de 2026, correspondiente al sorteo 3178, el número ganador del premio mayor fue el 8607, de la serie 153. Este resultado corresponde a la jornada anterior y permite a los jugadores revisar las combinaciones más recientes de la lotería.



¿Cómo reclamar los premios?

Quienes tengan un billete o fracción ganadora deben conservar el documento original y presentarlo para verificar el resultado. La Lotería de la Cruz Roja establece los siguientes requisitos:



Presentar el billete o la fracción original , sin tachaduras ni enmendaduras.

, sin tachaduras ni enmendaduras. Para reclamar premios secos o el premio mayor, presentar la cédula de ciudadanía.

o el premio mayor, presentar la cédula de ciudadanía. Las aproximaciones pueden cobrarse con vendedores, distribuidores u oficinas de la lotería.

de la lotería. El premio mayor debe reclamarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana.

La entidad también recomienda revisar los resultados en sus canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite. Los premios tienen un plazo de un año después de realizado el sorteo para ser reclamados.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co