Sinuano Noche hoy, martes 10 de noviembre: consulte el resultado y la quinta balota

Los apostadores del Sinuano Noche tienen una nueva oportunidad de participar este martes 10 de noviembre de 2026. El sorteo de esta jornada se realizará en horas de la noche y permitirá conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota, números que deberán revisar quienes hicieron sus apuestas.

El juego está programado para las 10:30 p.m. y su transmisión se realiza por Telecaribe.



Resultado del Sinuano Noche de hoy

Una vez se conozca el resultado oficial, los participantes podrán comparar las cifras con las registradas en sus tiquetes y verificar si obtuvieron algún premio.

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Estos son los datos de la jornada:



Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

¿Qué cayó en el último sorteo del Sinuano Noche?

En el sorteo del lunes 9 de noviembre, el número ganador del Sinuano Noche fue 0761, acompañado de la quinta balota 8.



Esta combinación corresponde a la edición anterior y puede servir como referencia para quienes desean consultar los resultados más recientes del juego.



¿Cómo se juega el Sinuano Noche?

Para participar, los interesados deben acudir a un punto de venta autorizado y seleccionar el número con el que desean apostar. También deben indicar el valor de la jugada y la modalidad elegida. Al finalizar, reciben un tiquete que deben conservar para comprobar el resultado.

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Entre las modalidades disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directas: consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

Cuatro cifras combinadas: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directas: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden correspondiente.

Tres cifras combinadas: consiste en acertar las tres últimas cifras sin importar su orden.

Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o uña: consiste en acertar la última cifra del número ganador.

El valor del premio depende de la modalidad seleccionada, el monto apostado y las condiciones establecidas por el operador.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?

Si el resultado coincide con la apuesta registrada, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado y su documento de identidad en un punto de venta o lugar autorizado por el operador.

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El comprobante debe estar legible y sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones que impidan verificar la jugada. Para premios de mayor cuantía, el proceso puede requerir documentación adicional y realizarse directamente en las oficinas del operador.

Los premios de los juegos de chance tienen un plazo de un año, contado desde la fecha del sorteo, para ser reclamados. Por eso, es importante revisar el resultado y conservar el tiquete hasta completar el proceso de cobro.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co