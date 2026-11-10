Resultados Super Astro Luna, último sorteo martes 10 de noviembre: número ganador y signo zodiacal

El sorteo correspondiente a la noche del martes 10 de noviembre de 2026 genera gran expectativa entre los apostadores en todo el territorio nacional que buscan conocer la combinación afortunada. Este popular juego de suerte y azar, ampliamente seguido por los colombianos, define sus premios principales mediante el acierto de cifras exactas y el signo zodiacal correspondiente. A continuación se detallan los datos oficiales del reciente sorteo:



Número ganador : Pendiente

: Pendiente Signo Zodiacal: Pendiente

¿Qué hacer en caso de resultar ganador de un chance?

Los ciudadanos que logren acertar la combinación ganadora deben seguir un protocolo estricto para gestionar el cobro de su premio de manera segura y legal. En primer lugar, es indispensable conservar el tiquete original en óptimas condiciones, ya que este documento al portador es el único comprobante válido para reclamar el dinero. El tiquete no debe presentar tachones, enmendaduras ni roturas que dificulten la lectura del código de barras o seriales de seguridad.



Posteriormente, el apostador debe dirigirse a los puntos de pago autorizados por la red correspondiente o a las oficinas principales según la cuantía del premio obtenido. Para premios menores, el canje se realiza directamente en los puntos de venta habilitados. En el caso de premios mayores, se deben presentar los documentos de identidad originales y diligenciar los formularios de validación exigidos por la normativa vigente.



Retenciones de ley y ganancias ocasionales

Los premios obtenidos a través de juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos a deducciones fiscales obligatorias establecidas por la legislación tributaria nacional. Toda persona que resulte beneficiada con un premio de cuantía significativa debe asumir el pago del impuesto por ganancias ocasionales.

Conforme a las normas fiscales aplicadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el porcentaje de retención en la fuente aplicable a los premios de loterías y chances corresponde por regla general al 20 % sobre el valor monetario del premio. Dicha retención es descontada de manera directa por la entidad operadora al momento de realizar el pago efectivo al ganador, garantizando la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones tributarias del Estado.



Importancia de jugar legal y consultar con Coljuegos

Las autoridades reiteran la importancia de apostar exclusivamente en redes y operadores legalmente constituidos y autorizados por Coljuegos, la entidad estatal encargada de regular, autorizar y vigilar los juegos de suerte y azar en el país. Jugar en establecimientos legales no solo protege los recursos económicos del ciudadano frente a posibles fraudes o estafas, sino que además asegura que los excedentes de la operación sean transferidos de manera directa al sistema de salud pública de los colombianos.

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Consultar los resultados oficiales a través de los canales institucionales evita confusiones y garantiza información veraz. Se aconseja a los apostadores verificar siempre que los puntos de venta exhiban el sello de autorización vigente y desconfiar de promesas de premios infundadas fuera de los marcos legales establecidos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

