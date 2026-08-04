Puntaje Sisbén 2026: así podrá consultar su clasificación en el RUI; link oficial

Desde el 1 de agosto de 2026 comenzó en Colombia la transición del Sisbén hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), una herramienta con la que el Gobierno busca identificar a los potenciales beneficiarios de programas sociales utilizando información proveniente de diferentes bases de datos oficiales.

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Con este cambio, muchas personas tienen la misma duda: ¿cómo consultar la clasificación y dónde verificar la información registrada? Aunque el RUI empezó a implementarse, el proceso de transición será gradual y los datos que ya estaban en el Sisbén siguen siendo utilizados mientras las entidades realizan la migración al nuevo sistema.



RUI 2026: qué pasó con el puntaje del Sisbén

Lo primero que debe tener presente es que el modelo de clasificación cambió desde hace varios años. El Sisbén IV ya no utiliza el antiguo puntaje numérico que identificaba a los hogares. En su lugar, las personas son ubicadas en grupos y subgrupos según sus condiciones sociales y económicas.

Ahora, con la llegada del Registro Universal de Ingresos, el Gobierno busca complementar esa información con datos provenientes de registros oficiales relacionados con ingresos, seguridad social, información tributaria y otros sistemas estatales. Por esa razón, cuando alguien habla hoy del "puntaje Sisbén", en realidad se refiere a la clasificación que tiene registrada dentro del sistema de focalización social que continúa siendo la base de referencia durante la transición al RUI.



Cómo consultar su clasificación en el RUI: link oficial

Con la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI), el Departamento Nacional de Planeación habilitó la Ventanilla Social, una plataforma desde la cual los ciudadanos pueden consultar información relacionada con la focalización social y los registros utilizados por el sistema.



El enlace oficial es: http://ventanillasocial.dnp.gov.co/. Al ingresar al portal, podrá identificarse con los datos solicitados por la plataforma y consultar la información disponible asociada a su hogar dentro de las bases utilizadas para los procesos de focalización social.



¿Qué información revisará el nuevo RUI?

Una de las principales diferencias entre el Sisbén tradicional y el Registro Universal de Ingresos es el origen de los datos que utilizará cada sistema. Según lo explicado por Planeación Nacional, el RUI consolidará información proveniente de diferentes entidades públicas para construir una caracterización económica de los hogares. Entre esos datos se encuentran registros relacionados con ingresos, aportes a seguridad social, información tributaria y otras bases oficiales.



La intención es que la identificación de posibles beneficiarios se apoye en información actualizada y verificable, además de los datos que ya fueron recopilados a través del Sisbén. Esto significa que el nuevo modelo no dependerá únicamente de encuestas, sino también de registros administrativos que el Estado ya posee.

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El Departamento Nacional de Planeación también aclaró que las personas que ya estaban registradas o focalizadas mediante el Sisbén hasta el 31 de julio de 2026 no perderán automáticamente su condición dentro de los programas sociales. Además, durante la transición no se ha establecido la obligación de realizar nuevamente la encuesta de forma masiva. Esto quiere decir que, si actualmente aparece dentro de la base del Sisbén, la información seguirá siendo utilizada mientras se completa la implementación del RUI.



¿Qué pasará con quienes reciben subsidios?

La entrada en funcionamiento del Registro Universal de Ingresos no implica la suspensión automática de ayudas estatales. El Gobierno estableció un período de transición que se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026, tiempo durante el cual las entidades responsables deberán adaptar sus procesos al nuevo esquema.

Por esa razón, programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y otras ayudas continuarán aplicando sus propios criterios de selección mientras incorporan gradualmente el RUI dentro de sus procedimientos. Las autoridades también señalaron que el nuevo registro funciona como una herramienta para organizar y suministrar información, pero cada subsidio seguirá definiendo de manera independiente las reglas de acceso, permanencia y priorización de beneficiarios.

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ÁNGELA URREA PARRA

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