Renta Joven 2025: link para consultar con su cédula si recibirá el pago en noviembre

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) confirmó una nueva transferencia para el programa de Renta Joven, un subsidio dirigido a jóvenes que pretende fomentar el acceso, permanencia y graduación a la educación superior por medio de "transferencias monetarias condicionadas y gestiona nuevas oportunidades para la movilidad social a través del empleo, emprendimiento y educación posgradual".

Este nuevo ciclo de transferencias comenzará el próximo 12 de noviembre y 170.677 beneficiarios podrán recibir el subsidio por medio de dos modalidades: abono a cuentas y giro por ventanilla. El anuncio fue realizado por el director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, quien informó que la inversión destinada para este ciclo alcanza los $68.500 millones para beneficiarios.

Los incentivos económicos de Renta Joven superan los $400.000 por ciclo, y su objetivo es contribuir a reducir la deserción educativa y promover la movilidad social mediante el acceso a oportunidades de empleo, emprendimiento y formación avanzada.



"A partir del 12 de noviembre más de 170.000 estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad que hoy son beneficiarios de este programa empezarán a recibir un nuevo ciclo de la transferencia. Se trata de aportes que contribuyen a solventar las actividades académicas y la subsistencia de nuestros jóvenes universitarios y universitarios", informó el director de la entidad.



Prosperidad Social anunció nuevo ciclo de Renta Joven

De acuerdo con la programación de Prosperidad Social, los beneficiarios con cuentas bancarias registradas recibirán el abono directamente a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y podrán disponer del dinero a partir del mismo 12 de noviembre.



Por otro lado, aquellos que no cuentan con una cuenta bancaria activa deberán esperar las fechas establecidas para el retiro por giro, que se realizarán entre el 20 y el 29 de noviembre, según la información que se publicará próximamente en los canales oficiales del Banco Agrario.

Los estudiantes que forman parte del programa y se encuentran matriculados en instituciones de educación superior (IES) recibirán la transferencia correspondiente al valor de la matrícula del primer semestre del año. Y en el caso de los aprendices del Sena, el apoyo cubrirá los meses de abril y mayo de 2025.



¿Cómo saber si recibirá el pago de noviembre?

Prosperidad Social habilito el siguiente link para que beneficiarios revisen con sus credenciales cuándo van a recibir las transferencias de este ciclo. Además, recordó que hasta el 17 de noviembre en el mismo link estará también habilitado un proceso para registrar novedades del ciclo 5 del año 2025. En la plataforma también se puede consultar el estado de los pagos, actualizar datos o verificar información sobre las modalidades de entrega.



¿Cuál es el nuevo enfoque de Renta Joven?

En el anuncio, el director de la entidad informó que ya iniciaron en las universidades de Colombia "los diálogos para impulsar la estrategia complementaria trayectorias de vida. Pronto estaremos en sus centros universitarios sensibilizando sobre la asociatividad e impulsando los procesos cooperativos". Este componente busca que los jóvenes beneficiarios puedan organizarse en esquemas asociativos y productivos que les permitan fortalecer su permanencia en la educación.

La estrategia comenzó el 29 de septiembre y está enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. El programa se orienta a jóvenes entre 14 y 28 años en situación de vulnerabilidad o pobreza, con matrícula activa en educación superior o formación complementaria. Además de transferencias monetarias, busca ofrecer acompañamiento en dos fases:



Fase 1: Durante el tiempo de formación técnica, tecnológica o profesional.

Durante el tiempo de formación técnica, tecnológica o profesional. Fase 2: Tras la graduación, con acceso durante un año a estrategias de empleabilidad, emprendimiento o educación posgradual.

"Queremos que cada joven no solo reciba un apoyo monetario, sino que encuentre un camino para asociarse, aprender, emprender y transformar su territorio junto con otros. El propósito es que la ayuda económica se complemente con oportunidades de organización y participación comunitaria", señaló Rodríguez Amaya.

