ECONOMÍA
Renta Joven 2025: link para consultar con su cédula si recibirá el pago en noviembre

Renta Joven 2025: link para consultar con su cédula si recibirá el pago en noviembre

Según informó Prosperidad Social, más de 170.000 estudiantes en condición de pobreza o vulnerabilidad serán los beneficiarios de este nuevo ciclo de Renta Joven.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 11 de nov, 2025
Renta Joven
Este nuevo ciclo de transferencias de Renta Joven comenzará el próximo 12 de noviembre. -
Getty Images

