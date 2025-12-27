Resultados Dorado Tarde último sorteo hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: números ganadores

Como ocurre cada jornada, el chance Dorado Tarde vuelve a concentrar la atención de miles de apostadores en todo el país con su sorteo de la tarde, a través de los canales oficiales de la lotería. La transmisión se sigue en tiempo real desde plataformas digitales y puntos autorizados, donde los jugadores permanecen atentos a la revelación de la combinación ganadora del día.

La expectativa se mantiene alta durante todo el procedimiento, especialmente por la cifra adicional que acompaña el resultado principal y que resulta determinante para algunas modalidades de apuesta. Una vez concluye el sorteo, la entidad organizadora confirma oficialmente la combinación ganadora y la publica en sus medios institucionales, dando paso a la verificación de tiquetes por parte de los participantes.



Resultado EN VIVO del Dorado Tarde de hoy, 27 de diciembre de 2025

Número ganador: 9411

9411 Quinta cifra: 0

Por recomendación de la entidad, los jugadores deben revisar cuidadosamente su tiquete y confirmar que la modalidad elegida coincida exactamente con el resultado anunciado, ya que cualquier variación invalida la apuesta.



Modalidades de juego del Dorado Tarde

El Dorado Tarde mantiene sus modalidades tradicionales, cada una con un pago distinto según el monto invertido:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces.

3 cifras directo: multiplica la jugada por 400.

3 cifras combinado: paga 83 veces.

2 cifras "pata": entrega 50 veces el valor apostado.

1 cifra "uña": otorga 5 veces el monto jugado.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

Quienes resulten ganadores deben tener en cuenta que el cobro del premio exige cumplir con ciertos requisitos establecidos por la entidad operadora. Es indispensable presentar el tiquete original, en buen estado y sin enmendaduras, además de diligenciar correctamente los datos en el reverso.

Los premios de menor valor pueden reclamarse directamente en el punto de venta donde se adquirió la apuesta, mientras que los montos más altos deben cobrarse en centros autorizados. En todos los casos, el ganador debe ser mayor de edad y presentar su documento de identidad. Para apuestas realizadas por medios digitales, el pago se gestiona a través de los canales electrónicos habilitados, previa validación de la identidad del usuario. Todos los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes.



Horarios del chance Dorado

Chontico Día: todos los días a la 1:00 p.m.

Chontico Noche:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Super Chontico Millonario: jueves a las 9:30 p.m.



¿Cómo se juega el chance Dorado?

Para participar, el apostador debe elegir una combinación de cuatro cifras y definir el valor de la apuesta, que puede ser desde los $500 pesos. El tiquete puede adquirirse en puntos físicos autorizados o a través de plataformas digitales habilitadas. Dependiendo de la modalidad seleccionada, el premio varía y se determina por el grado de coincidencia con el resultado oficial del sorteo.



El Dorado Tarde continúa siendo una de las opciones de chance más seguidas por los colombianos, gracias a su frecuencia, accesibilidad y variedad de modalidades, que cada día mantienen viva la ilusión de miles de jugadores en todo el país.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y rectificación propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

