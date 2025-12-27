En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATENTADO CALI
METRO DE BOGOTÁ
ACCIDENTE MÚLTIPLE
RECARGO NOCTURNO
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Dorado Tarde último sorteo hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: números ganadores

Resultados Dorado Tarde último sorteo hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: números ganadores

El Dorado Tarde reúne a miles de apostadores este sábado en su tradicional sorteo de las 3:30 p.m. Estos son los números ganadores.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Dorado Tarde 27 de diciembre de 2025: cuáles son los números ganadores
Dorado Tarde 27 de diciembre de 2025: cuáles son los números ganadores -
El Dorado - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad