Presidente Petro anuncia cambios en cúpula militar: sale el almirante Francisco Hernando Cubides

El presidente Gustavo Petro anunció cambios en la cúpula militar, indicando los nombres de los comandantes y segundos comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia.

El mandatario informó que el general Hugo Alejandro López Barreto será el nuevo comandante de las Fuerzas Militares, cargo que ocupaba el almirante Francisco Hernando Cubides Granados. A él, el jefe de Estado le dedicó palabras de agradecimiento, recordando que estuvo al frente de las Fuerzas Armadas desde el 8 de julio de 2024.



Los otros cambios en la cúpula militar

A través de su cuenta de X, el presidente Petro reveló los nuevos nombres de la cúpula militar, además del general Hugo Alejandro López.

Vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.



Ejército Nacional

Mayor general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional

Mayor general Jaime Alonso Galindo, segundo comandante del Ejército Nacional

Armada Nacional

Almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada Nacional ( el único que se queda de la actual cúpula militar )

) Vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi, segundo comandante de la Armada y jefe de Estado Mayor Naval

Fuerza Aeroespacial Colombiana

Mayor general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

Mayor general Alfonso Lozano Ariza, segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

¿Por qué se dio el cambio de la cúpula militar?

Según el presidente, “frente a los desafíos del 2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia, he decidido realizar unos cambios en la cúpula militar”.



Afirmó que “con la nueva cúpula avanzaremos de la mano de todo el pueblo, para proteger la vida y alcanzar la paz”. Sin embargo, no dio más detalles sobre su decisión.



En lo que sí enfatizó fue su gratitud por la labor que desempeñaron el almirante Cubides, así como “al señor General Luis Carlos Córdoba Avendaño, quien estuvo al mando de la Fuerza Aeroespacial desde el 18 agosto de 2022; y al señor General Luis Emilio Cardozo Santamaría, quien fue el Comandante de nuestro Ejército Nacional desde el 1 de junio de 2024”.

Este último publicó un mensaje en sus redes sociales, donde compartió un video en el que les agradecía a los soldados porque por ellos "los ciudadanos tienen posibilidades de un mejor futuro". Uno de los uniformados le entregó una moneda del Batallón de Infantería No. 5 General José María Córdova "por su labor en el Ejército".

El general Cardozo expresó que "ese gesto me conmovió profundamente. Le di un fuerte abrazo. Aquel abrazo sincero resume nuestra hermandad. Esa moneda no es solo un metal, es la esencia de su dedicación, de su vocación y de su entrega. Ellos son el corazón de esta institución".

Petro sostuvo que “los comandantes salientes estuvieron al frente de grandes operaciones de las Fuerzas Militares, donde destaco la recuperación del corregimiento de El Plateado, Argelia, Cauca. Allí se expulsó a más de un centenar de integrantes de la facción de alias Mordisco, sin causar daño colateral a los más de 8.000 campesinos que habitan ese lugar. Esto ha contribuido en que avancemos en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberemos a nuestros campesinos de la esclavitud del narcotráfico”. (Lea también: Maduro habla tras respuesta de presidente Petro sobre llamado a soldados colombianos)

“Bajo su liderazgo, influyeron en que en el 2025 se haya logrado el récord histórico en incautación de cocaína. Se calcula que alcancemos las 1.000 toneladas incautadas, lo que equivaldría a más de 12.000 millones de dosis que no llegarán a los países consumidores. También incrementaron la ofensiva frente al año anterior en un 27% y lograron la neutralización de más de 4.400 integrantes de los más peligrosos carteles del narcotráfico”, agregó.

En su mensaje, el presidente también sostuvo que durante 2025, “se incautó la mayor cantidad de armamento durante la última década. También hicieron parte del incremento de los efectivos de la fuerza pública en un 6% frente a la disminución que hizo Duque de un -11% y Santos en su último gobierno de -4%. En el mando que tuvieron, se crearon 8 Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA), un Batallón Anti-drones, un Batallón de Ingenieros de Ferrocarriles, un Comando de todos los GAULA, así como dos nuevas unidades de GAULA, entre otros. Otro fortalecimiento estratégico fue la adquisición de capacidades de superioridad aérea que protegerá a Colombia durante las próximas 4 o 5 décadas”.

