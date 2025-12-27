En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATENTADO CALI
METRO DE BOGOTÁ
ACCIDENTE MÚLTIPLE
RECARGO NOCTURNO
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Presidente Petro anuncia cambios en cúpula militar: sale el almirante Francisco Hernando Cubides
Lo último

Presidente Petro anuncia cambios en cúpula militar: sale el almirante Francisco Hernando Cubides

También serán remplazados los generales Luis Carlos Córdoba Avendaño y Luis Emilio Cardozo Santamaría. Estas son las razones que dio el mandatario.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Presidente Petro anuncia cambios en cúpula militar: sale el almirante Francisco Hernando Cubides

Publicidad

Publicidad

Publicidad