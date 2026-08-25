Resultado de Chontico Noche de hoy, martes 25 de agosto de 2026: número ganador del sorteo

El Chontico Noche tendrá este martes 25 de agosto de 2026 un nuevo sorteo, al que estarán atentos los jugadores que participan diariamente en este popular juego de azar. La combinación ganadora se conocerá una vez finalice el sorteo. En esta nota podrá consultar el resultado y verificar el número obtenido frente al registrado en su tiquete.

¿Cómo reclamar un premio de Chontico Noche?

El procedimiento para reclamar un premio depende de la cantidad de dinero obtenida. Para realizar el cobro, el ganador debe presentar el tiquete original y el documento de identidad requerido por el operador. El comprobante debe conservarse en buenas condiciones, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones que puedan dificultar su validación. Para premios de mayor cuantía pueden ser necesarios trámites adicionales y la verificación correspondiente por parte de la empresa autorizada para operar el juego.

Chontico Noche: resultado de hoy martes 25 de agosto

El resultado oficial del sorteo todavía no ha sido publicado. Una vez se conozcan las cifras, esta información será actualizada.



Número ganador: 7368

7368 Quinta cifra: 8

Los jugadores deben revisar que las cifras coincidan con las registradas en el tiquete correspondiente al sorteo de este martes.



¿Cómo consultar si ganó en Chontico Noche?

Para comprobar si una apuesta fue favorecida, es necesario comparar el número del tiquete con el resultado oficial del sorteo. En caso de tener un número ganador, se recomienda conservar el tiquete original en buen estado y verificar las condiciones establecidas para realizar el cobro del premio. También es importante comprobar que el tiquete corresponda a la fecha y al sorteo en el que participó, antes de iniciar cualquier trámite.

Publicidad

Importancia de comprar el chance en puntos autorizados

Los jugadores deben adquirir sus apuestas únicamente en puntos de venta autorizados y conservar el tiquete que acredita su participación. Comprar juegos de suerte y azar a través de canales legales permite contar con respaldo para reclamar los premios en caso de resultar favorecido y contribuye al control de este tipo de actividades en Colombia. Además, los recursos provenientes de los juegos de suerte y azar legales tienen destinación para el sector salud, de acuerdo con la normativa colombiana.

¿Cuándo se conocerá el resultado de Chontico Noche?

El número ganador se publica después de realizarse el sorteo correspondiente. Por eso, quienes participaron este martes 25 de agosto deberán esperar la publicación oficial para comprobar sus números. Esta nota será actualizada con la combinación ganadora de Chontico Noche y la quinta cifra una vez sean confirmadas oficialmente.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.