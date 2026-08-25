Frisby proyecta abrir 11 nuevos locales en Colombia en medio de batalla legal en España

En un diálogo sobre liderazgo y emprendimiento para Negocios Ditu, Liliana Restrepo Arenas, cofundadora y presidenta de Frisby, compartió los detalles sobre el origen, la actualidad y las metas proyectadas para el año 2026 por la reconocida cadena de restaurantes en Colombia. La ejecutiva abordó la evolución de la marca desde sus inicios en la ciudad de Pereira, los montos destinados para la apertura y remodelación de puntos de venta, el volumen de consumo de sus productos, el estado de la disputa legal por el registro de la marca en Europa y su visión sobre la articulación entre el sector privado y el gobierno nacional.



Los orígenes y la transformación de la empresa

La historia de la marca comenzó en el año 1977 en la ciudad de Pereira. Según explicó Liliana Restrepo Arenas, la idea surgió tras su matrimonio con su esposo Alfredo. Ocho meses después de la boda nació el establecimiento, el cual abrió inicialmente sus puertas operando como una pizzería.

Con el paso del tiempo, la oferta comercial migró hacia la venta de pollo frito, producto que se convirtió en el eje central del negocio y en el preferido por el público colombiano. En sus inicios, la operación contaba con un equipo de trabajo reducido a tres colaboradores, sumados a la labor directa de sus dos fundadores en un pequeño local comercial. A la fecha, la planta laboral de la empresa alcanza los 6.000 colaboradores en todo el territorio nacional. Durante la entrevista, la presidenta de la organización rindiendo homenaje a la memoria de su esposo Alfredo, quien ya falleció, destacando el acompañamiento de las personas que han formado parte de la trayectoria de la firma.



Plan de inversiones y metas de expansión para 2026

En cuanto a las proyecciones correspondientes al año 2026, la presidenta de la compañía informó que se mantiene una apuesta constante por la inversión en el mercado nacional. Para este periodo, la empresa tiene previsto destinar una suma superior a los 65.000 millones de pesos colombianos para fortalecer su infraestructura y presencia comercial.

Dentro de este presupuesto, se encuentra proyectada la apertura de 11 nuevos puntos de venta distribuidos en diferentes zonas del país. Asimismo, el plan operativo incluye la remodelación de 14 restaurantes ya existentes en el territorio colombiano. En la ciudad de Bogotá, la marca registra una presencia de 50 restaurantes en funcionamiento, complementados por cinco establecimientos ubicados en ciudades satélites.



Inversión en programas sociales y proveeduría nacional

Paralelamente a las metas comerciales, la estrategia corporativa contempla un rubro de 8.000 millones de pesos orientados al desarrollo de programas sociales durante el presente año. Entre las iniciativas destacadas por Liliana Restrepo Arenas se encuentra el proyecto denominado "La universidad en tu colegio". Esta iniciativa brinda formación técnica a jóvenes estudiantes pertenecientes a instituciones educativas públicas.



Respecto al abastecimiento de sus insumos y el apoyo a la producción local, la alta ejecutiva señaló que el 98 % de las compras realizadas por la compañía se efectúan en Colombia a través de proveedores nacionales. En lo relativo a los volúmenes de comercialización, la marca alcanza ventas mensuales de un billón de piezas de pollo, sumado a la distribución de seis millones y medio de arepas en el mismo lapso de tiempo.



Situación legal de la marca en el exterior

En el ámbito internacional, la compañía registró su marca en la Unión Europea en el año 2005. Sin embargo, la empresa enfrenta un litigio por el uso del nombre comercial contra la firma Frisby España, creada por un grupo que aprovechó la denominación de la marca colombiana en dicho territorio.



Sobre este aspecto, Liliana Restrepo Arenas expresó que asume el tema desde la vía legal para comprender el desarrollo del caso y dejar las actuaciones en manos de los organismos competentes. Afirmó mantener la tranquilidad respecto a que la ley definirá lo correspondiente, señalando textualmente que "la verdad solo necesita tiempo para ser revelada".

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Por último, al ser consultada sobre las solicitudes hacia el nuevo mandatario de los colombianos, la cofundadora de la empresa, quien integra el Consejo de Empresarios por la Educación, resaltó que las iniciativas privadas han invertido cerca de un billón de pesos en el sector educativo. Aclaró que existe conciencia, motivación y responsabilidad en el sector empresarial, por lo que indicó que la necesidad principal radica en articular los esfuerzos entre las partes para trabajar conjuntamente por un propósito de país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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