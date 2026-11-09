Chontico Día hoy: resultados del lunes 9 de noviembre de 2026

Los jugadores de Chontico Día están atentos este lunes 9 de noviembre de 2026 a la publicación de los resultados oficiales de uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Este juego se realiza diariamente y permite apostar a distintas combinaciones numéricas con la posibilidad de obtener premios según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad elegida.



Resultados Chontico Día hoy 9 de noviembre de 2026

Número ganador: 3022

La Quinta: 1

Una vez se conozca el resultado oficial del sorteo, los participantes podrán comparar las cifras con las registradas en sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio. La validación debe realizarse mediante los canales autorizados por el operador del juego. El Chontico Día es un juego de chance de origen regional que tiene una amplia presencia en el Valle del Cauca. Los participantes pueden apostar a combinaciones de una, dos, tres o cuatro cifras y acceder a diferentes modalidades de premio, dependiendo del tipo de apuesta seleccionada.

Se trata de uno de los sorteos diarios más seguidos por los aficionados a los juegos de azar en Colombia debido a su frecuencia, variedad de modalidades y la posibilidad de realizar apuestas de distintos valores. El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días y cuenta con transmisión a través de Telepacífico. De lunes a sábado se juega a la 1:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos su horario habitual es cerca de las 12:59 p. m. Gracias a su programación diaria, los resultados suelen ser consultados poco después de finalizado el sorteo por miles de jugadores que esperan verificar sus apuestas.



Cómo se juega Chontico Día

Para participar, los jugadores deben acudir a un punto de venta autorizado y seleccionar la combinación numérica que desean jugar. Posteriormente, la apuesta queda registrada en un comprobante o tiquete que debe conservarse para cualquier proceso de verificación o reclamación de premios. Entre las modalidades disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directas o superpleno.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

Cada una de estas modalidades tiene un esquema de pago diferente según el nivel de coincidencia con el resultado oficial.



Plan de premios de Chontico Día

El valor de los premios depende de la modalidad elegida por el apostador. Los multiplicadores de referencia por cada peso apostado son los siguientes:



Modalidad Premio por cada $1 apostado Una cifra (uña) $5 Dos cifras (pata) $50 Tres cifras directas $400 Tres cifras combinadas $83 Cuatro cifras superpleno $4.500 Cuatro cifras supercombinado $208

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL