Dorado Mañana: resultados último sorteo hoy, lunes 9 de noviembre de 2026

Los seguidores de Dorado Mañana esperan cada día la publicación de las cifras oficiales de este juego de azar, uno de los más consultados dentro de los sorteos de chance en Colombia. Este lunes 9 de noviembre de 2026, los participantes estarán atentos al resultado del sorteo para verificar si sus números coinciden con alguna de las modalidades premiadas y revisar si obtuvieron un premio de acuerdo con el plan de pagos establecido para el juego.



Dorado Mañana hoy: resultados 9 de noviembre de 2026

Número ganador: 1187

Últimas tres cifras: 187

Últimas dos cifras: 87

Quinta balota: 4

Una vez el operador divulgue las cifras oficiales, los apostadores podrán compararlas con la información registrada en sus tiquetes para determinar si lograron acertar alguna de las combinaciones habilitadas para este sorteo.



¿Qué es Dorado Mañana?

El Dorado es uno de los juegos de chance más reconocidos del país y hace parte de la oferta operada por GELSA a través de la red Paga Todo en Bogotá. La marca cuenta con varios sorteos diarios, entre ellos Dorado Mañana, Dorado Tarde y Dorado Noche, cada uno con resultados independientes. En el caso de Dorado Mañana, los apostadores participan con números de una, dos, tres o cuatro cifras y tienen además la posibilidad de jugar modalidades que incluyen una quinta balota, elemento que forma parte de la mecánica de este sorteo.



A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo se realiza en horas de la mañana, habitualmente entre las 10:55 a. m. y las 11:00 a. m., de lunes a sábado. Los domingos no se lleva a cabo este juego, por lo que los resultados se concentran en seis jornadas semanales. Tras la realización del sorteo, las cifras oficiales suelen publicarse pocos minutos después para que los jugadores puedan verificar los resultados y revisar si obtuvieron algún premio.

Los resultados de este chance se presentan mediante una combinación principal de cuatro cifras y una quinta balota. Además, los jugadores suelen consultar las dos últimas y las tres últimas cifras, debido a que existen modalidades de apuesta asociadas a estos aciertos. Por ejemplo, en el sorteo realizado el sábado 7 de noviembre de 2026, el número ganador reportado fue 5903 y la quinta balota correspondió al número 3. Las tres últimas cifras fueron 903 y las dos últimas, 03.



Plan de premios de Dorado Mañana

Uno de los aspectos más consultados por los apostadores es el esquema de pagos del juego. De acuerdo con la información divulgada sobre este sorteo, los premios se calculan por cada peso apostado. Las modalidades contemplan los siguientes pagos:



Cuatro cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

Tres cifras directas: 400 veces lo apostado.

Tres cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

Dos últimas cifras o pata: 50 veces lo apostado.

Una cifra o uña: 5 veces lo apostado.

La quinta balota es una cifra adicional que acompaña al número principal sorteado. Su función es ampliar las posibilidades de juego para determinadas modalidades y puede ser determinante para validar algunos premios. Por esa razón, los organizadores recomiendan revisar tanto el número principal como la balota adicional antes de dar por ganador un tiquete.



Últimos resultados de Dorado Mañana

Los registros recientes muestran los siguientes resultados:



Fecha Resultado Quinta balota 7 de noviembre de 2026 5903 3 6 de noviembre de 2026 6382 1 5 de noviembre de 2026 2781 0 4 de noviembre de 2026 1815 2 3 de noviembre de 2026 4949 2

Estos números corresponden a los sorteos inmediatamente anteriores al de este lunes 9 de noviembre y son frecuentemente consultados por quienes siguen el historial del juego. Los ganadores deben conservar el tiquete original en buen estado y presentar la documentación exigida por el operador para efectuar el cobro. Entre los requisitos habituales se encuentran el documento de identidad y el comprobante original de la apuesta, elementos necesarios para validar cualquier premio obtenido.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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