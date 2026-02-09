Resultados Baloto y Revancha hoy, lunes 9 de febrero de 2026: números ganadores

El sorteo de Baloto y Revancha se desarrolla en la noche de hoy, lunes 9 de febrero de 2026, y concentra la atención de miles de apostadores en Colombia, que siguen minuto a minuto la transmisión oficial con la ilusión de que la suerte esté de su lado. Este juego de azar continúa siendo uno de los más populares del país gracias a sus elevados acumulados y a la posibilidad de participar en dos sorteos con una sola apuesta.



Baloto y Revancha se destacan dentro del calendario nacional de juegos de azar por ofrecer premios millonarios y múltiples categorías de acierto, lo que incrementa las oportunidades de ganar. Cada sorteo se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad y transparencia establecidos por el operador del juego.

Los sorteos se llevan a cabo entre las 11:00 y las 11:15 de la noche y pueden seguirse EN VIVO a través de Canal 1 y de las plataformas digitales oficiales de Baloto, como YouTube y Facebook Live, permitiendo a los jugadores conocer los resultados en tiempo real.



Resultados EN VIVO de Baloto y Revancha hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Una vez finaliza la extracción oficial de esta noche, se confirman los números ganadores correspondientes al sorteo principal y a la modalidad Revancha. Los resultados son los siguientes:

Baloto



Números: 17 - 38 - 36 - 11 - 20

Superbalota: 14

El sorteo principal mantiene uno de los acumulados más atractivos del país. En caso de que no se registre un ganador con la combinación completa, el premio mayor continúa incrementándose para el próximo sorteo.



Revancha



Números: 15 - 35 - 03 - 10 - 25

Superbalota: 01

La modalidad Revancha utiliza la misma selección realizada por el jugador en Baloto, pero cuenta con un acumulado independiente, lo que representa una oportunidad adicional de ganar un premio millonario.



Ambos resultados son publicados únicamente a través de los canales oficiales de Baloto y son los únicos válidos para la verificación y reclamación de premios.



¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

Baloto y Revancha operan bajo un sistema paramutual, en el que los premios dependen del total de ventas de tiquetes. Del recaudo general, el 50 % se destina a la bolsa de premios y, de ese porcentaje, el 36,744 % corresponde al premio mayor. El monto restante se distribuye entre las demás categorías de aciertos.

Los premios que superan las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa tributaria vigente en Colombia.

Para participar, el jugador debe seleccionar:



Cinco números entre el 1 y el 43.

Una Superbalota entre el 1 y el 16.

El valor de la apuesta es:



Baloto: $6.000

Baloto con Revancha: $9.000

Los tiquetes pueden adquirirse en SuperGIROS, SuRed, con su lotero de confianza, puntos de venta autorizados o a través del sitio web oficial de Baloto. También existe la opción de elegir más números para aumentar las probabilidades de ganar, lo que incrementa el valor de la apuesta.

Con el sorteo de hoy, lunes 9 de febrero de 2026, Baloto y Revancha continúan consolidándose como uno de los juegos de azar más importantes del país, manteniendo viva la expectativa de miles de jugadores que esperan que la suerte les sonría esta noche.

