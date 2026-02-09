En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto con Revancha se realizan hoy, lunes 9 de febrero de 2026, y mantienen la expectativa de miles de apostadores en todo el país.

Por: Heidy Carreño
9 de feb, 2026
Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto hoy, lunes 9 de febrero de 2026
Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto -
Canva - Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto

Los principales juegos de azar de Colombia celebran hoy sus sorteos habituales, ofreciendo premios millonarios y múltiples oportunidades de ganar. La Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima realizan sus sorteos nocturnos, mientras que Baloto y su modalidad Revancha concentran la atención de los jugadores que siguen EN VIVO cada detalle de la jornada.

Los tres sorteos coinciden este lunes en horario nocturno y son transmitidos a través de canales de televisión nacional y plataformas digitales oficiales, garantizando transparencia y acceso oportuno a los resultados.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca

Resultados oficiales

  • Número ganador: Por definir
  • Serie: Por definir

La Lotería de Cundinamarca sortea hoy un premio mayor de $6.000 millones, acompañado de un amplio plan de premios secundarios que incrementa las posibilidades de ganar:

  • Premio Mayor con serie: $2.000.000.000
  • Mega Seco “El Tunjo de Oro” de $300 millones con serie: $100.000.000
  • Seco “La Guaca Secreta” de $100 millones con serie: $33.333.333
  • Cinco Secos de $20 millones con serie: $6.666.667
  • Quince Secos de $10 millones con serie: $3.333.333
  • Treinta y dos Secos de $6 millones con serie: $2.000.000

El sorteo se transmite a partir de las 11:15 p.m. por Canal Uno y las plataformas digitales oficiales de la entidad.

Resultados de la Lotería del Tolima

Resultados oficiales

  • Números ganadores: 5556
  • Serie: 14

La Lotería del Tolima realiza su sorteo nocturno hoy a las 10:30 p. m., con un premio mayor de $3.500 millones, además de un variado plan de incentivos:

  • El carro de mis sueños: $150.000.000
  • La casa de mis sueños: $150.000.000
  • Secos Extrapijao: $100.000.000
  • Secos Megafortuna: $50.000.000
  • Secos Lotto Millonario: $8.000.000
  • Secos de Oro: $10.000.000
  • Quincenazo del Tolima: $24.000.000

Este sorteo incluye premios por aproximaciones y permite participar tanto con billetes completos como con fracciones.

Resultados de Baloto y Revancha

Baloto y su modalidad Revancha se sortean hoy entre las 11:00 y las 11:15 de la noche, consolidándose como uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia.

Baloto

  • Números: 17 - 38 - 36 - 11 - 20
  • Superbalota: 14

Revancha

  • Números: 15 - 35 - 03 - 10 - 25
  • Superbalota: 01

Baloto opera bajo un sistema paramutual, en el que el 50 % del recaudo se destina a la bolsa de premios y, de ese porcentaje, el 36,744 % corresponde al premio mayor. Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, según la normativa vigente.

Con los sorteos de hoy, lunes 9 de febrero de 2026, la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto con Revancha continúan alimentando la ilusión de miles de colombianos, que esperan que la suerte transforme su vida en cuestión de segundos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

