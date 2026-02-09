Resultados de la Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Los principales juegos de azar de Colombia celebran hoy sus sorteos habituales, ofreciendo premios millonarios y múltiples oportunidades de ganar. La Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima realizan sus sorteos nocturnos, mientras que Baloto y su modalidad Revancha concentran la atención de los jugadores que siguen EN VIVO cada detalle de la jornada.
Los tres sorteos coinciden este lunes en horario nocturno y son transmitidos a través de canales de televisión nacional y plataformas digitales oficiales, garantizando transparencia y acceso oportuno a los resultados.
Resultados de la Lotería de Cundinamarca
Resultados oficiales
- Número ganador: Por definir
- Serie: Por definir
La Lotería de Cundinamarca sortea hoy un premio mayor de $6.000 millones, acompañado de un amplio plan de premios secundarios que incrementa las posibilidades de ganar:
- Premio Mayor con serie: $2.000.000.000
- Mega Seco “El Tunjo de Oro” de $300 millones con serie: $100.000.000
- Seco “La Guaca Secreta” de $100 millones con serie: $33.333.333
- Cinco Secos de $20 millones con serie: $6.666.667
- Quince Secos de $10 millones con serie: $3.333.333
- Treinta y dos Secos de $6 millones con serie: $2.000.000
El sorteo se transmite a partir de las 11:15 p.m. por Canal Uno y las plataformas digitales oficiales de la entidad.
Resultados de la Lotería del Tolima
Resultados oficiales
- Números ganadores: 5556
- Serie: 14
La Lotería del Tolima realiza su sorteo nocturno hoy a las 10:30 p. m., con un premio mayor de $3.500 millones, además de un variado plan de incentivos:
- El carro de mis sueños: $150.000.000
- La casa de mis sueños: $150.000.000
- Secos Extrapijao: $100.000.000
- Secos Megafortuna: $50.000.000
- Secos Lotto Millonario: $8.000.000
- Secos de Oro: $10.000.000
- Quincenazo del Tolima: $24.000.000
Este sorteo incluye premios por aproximaciones y permite participar tanto con billetes completos como con fracciones.
Resultados de Baloto y Revancha
Baloto y su modalidad Revancha se sortean hoy entre las 11:00 y las 11:15 de la noche, consolidándose como uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia.
Baloto
- Números: 17 - 38 - 36 - 11 - 20
- Superbalota: 14
Revancha
- Números: 15 - 35 - 03 - 10 - 25
- Superbalota: 01
Baloto opera bajo un sistema paramutual, en el que el 50 % del recaudo se destina a la bolsa de premios y, de ese porcentaje, el 36,744 % corresponde al premio mayor. Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, según la normativa vigente.
Con los sorteos de hoy, lunes 9 de febrero de 2026, la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto con Revancha continúan alimentando la ilusión de miles de colombianos, que esperan que la suerte transforme su vida en cuestión de segundos.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co