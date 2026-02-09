Resultados Lotería de Cundinamarca hoy, lunes 9 de febrero de 2026: números ganadores

La Lotería de Cundinamarca lleva a cabo en la noche de este lunes 9 de febrero de 2026 un nuevo sorteo semanal, uno de los más tradicionales del país, que concentra la atención de miles de jugadores que esperan conocer si su billete resulta ganador. La jornada se desarrolla con un atractivo plan de premios que incluye un premio mayor y múltiples incentivos adicionales.



El sorteo se realiza bajo estrictos protocolos de control y transparencia y se transmite EN VIVO a partir de las 11:15 p.m. a través de Canal Uno, así como por las plataformas digitales oficiales de la Lotería de Cundinamarca, entre ellas Facebook y YouTube. Esta cobertura permite a los apostadores seguir el proceso en tiempo real y verificar los resultados oficiales una vez finalizada la extracción.



Resultados EN VIVO de la Lotería de Cundinamarca hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Tras concluir la transmisión oficial y la validación por parte de los organismos de control, la Lotería de Cundinamarca publica los números ganadores correspondientes a la jornada de hoy:



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

La entidad recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente su billete físico o comprobante digital únicamente a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los resultados oficiales pueden consultarse en:



El sitio web de la Lotería de Cundinamarca

La transmisión en vivo por Canal Uno

Las cuentas oficiales en Facebook y YouTube

Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, la Lotería de Cundinamarca cuenta con un amplio plan de premios que incrementa las posibilidades de ganar en cada sorteo. Para esta edición, los principales incentivos son:



Premio Mayor con serie: $2.000.000.000

Mega Seco “El Tunjo de Oro” de $300 millones con serie: $100.000.000

Seco “La Guaca Secreta” de $100 millones con serie: $33.333.333

Cinco Secos de $20 millones con serie: $6.666.667

Quince Secos de $10 millones con serie: $3.333.333

Treinta y dos Secos de $6 millones con serie: $2.000.000

Estos valores corresponden al pago por fracción, de acuerdo con el reglamento vigente del sorteo.



¿Cómo participar y reclamar premios?

Los billetes de la Lotería de Cundinamarca pueden adquirirse de forma presencial en puntos de venta y agencias autorizadas en todo el país, o de manera virtual a través de plataformas habilitadas como Paga Todo Virtual, LotiColombia y Lottired. En la modalidad digital, el jugador debe seleccionar el número, la cantidad de fracciones y realizar el pago por medios electrónicos como PSE, conservando el comprobante de compra.

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete físico o digital en buen estado y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales. La reclamación del premio debe realizarse conforme al monto obtenido y siguiendo los lineamientos establecidos por la Lotería de Cundinamarca, teniendo en cuenta las retenciones legales vigentes.



Con este nuevo sorteo de hoy, lunes 9 de febrero de 2026, la Lotería de Cundinamarca reafirma su lugar como uno de los juegos de azar más tradicionales y confiables del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos cada inicio de semana.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co