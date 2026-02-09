Resultados Caribeña Día, último sorteo del lunes 9 de febrero de 2026: números ganadores

Este 9 de febrero de 2026 se realiza un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los chances más seguidos en la región Caribe. Recuerde que este juego se transmite por YouTube en canales autorizados a las 2:30 de la tarde. El resultado de La Caribeña Día se publica minutos después del sorteo.
Resultados Caribeña Día último sorteo lunes 9 de febrero de 2026
- Número ganador: 5828
- Quinta cifra: 9
Tenga presente que, para reclamar el premio, el boleto debe entregarse en buen estado, ya que es el único documento válido cuando el número resulta ganador. Además, si acierta la quinta cifra su premio aumentará.
Últimos resultados de La Caribeña
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Día
|08 febrero 2026
|4103
|Caribeña Noche
|08 febrero 2026
|3938
|Caribeña Día
|07 febrero 2026
|5843
|Caribeña Noche
|07 febrero 2026
|2922
|Caribeña Día
|06 febrero 2026
|4353
|Caribeña Noche
|06 febrero 2026
|5743
|Caribeña Día
|05 febrero 2026
|4609
|Caribeña Noche
|05 febrero 2026
|8327
|Caribeña Día
|04 febrero 2026
|9148
|Caribeña Noche
|04 febrero 2026
|1519
|Caribeña Día
|03 febrero 2026
|0964
|Caribeña Noche
|03 febrero 2026
|7344
|Caribeña Día
|02 febrero 2026
|0852
|Caribeña Noche
|02 febrero 2026
|4070
|Caribeña Día
|01 febrero 2026
|0468
|Caribeña Noche
|01 febrero 2026
|0131
|Caribeña Día
|31 enero 2026
|2568
|Caribeña Noche
|31 enero 2026
|2274
|Caribeña Día
|30 enero 2026
|4872
|Caribeña Noche
|30 enero 2026
|5064
|Caribeña Día
|29 enero 2026
|1256
|Caribeña Noche
|29 enero 2026
|2234
|Caribeña Día
|28 enero 2026
|7391
|Caribeña Noche
|28 enero 2026
|3103
|Caribeña Día
|27 enero 2026
|2621
|Caribeña Noche
|27 enero 2026
|5835
|Caribeña Día
|26 enero 2026
|9356
|Caribeña Noche
|26 enero 2026
|4264
|Caribeña Día
|25 enero 2026
|1217
|Caribeña Noche
|25 enero 2026
|1568
|Caribeña Día
|24 enero 2026
|9343
|Caribeña Noche
|24 enero 2026
|7768
|Caribeña Día
|23 enero 2026
|4823
|Caribeña Noche
|23 enero 2026
|8498
|Caribeña Día
|22 enero 2026
|3168
|Caribeña Noche
|22 enero 2026
|6365
¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?
Las apuestas de La Caribeña Día se realizan con diferentes valores. El mínimo permitido es de 500 pesos colombianos y el máximo autorizado es de 10.000 pesos. Esta estructura permite elegir el valor de juego según el dinero disponible. El pago de premios se define en UVT (Unidad de Valor Tributario) y el procedimiento de cobro se ajusta al monto ganado.
Para premios menores a 48 UVT, se requiere presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. En premios entre 48 y 181 UVT, además de estos documentos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.
Cuando el premio corresponde a 182 UVT o más, se solicitan los documentos básicos y una certificación bancaria vigente, con fecha de expedición no superior a 30 días. En estos casos, el pago se efectúa mediante transferencia electrónica y se realiza en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Para participar en el sorteo, el tiquete debe comprarse en un punto autorizado. El jugador elige un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, define el valor de la apuesta y conserva el comprobante, requisito necesario para el cobro de cualquier premio.
Modalidades de la Caribeña Día
Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:
- Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.
- Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.
- Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.
Otros juegos de chance en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL