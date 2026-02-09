Resultados Lotería del Tolima hoy, lunes 9 de febrero de 2026: números ganadores

La Lotería del Tolima realiza en la noche de este lunes 9 de febrero de 2026 un nuevo sorteo semanal, uno de los juegos de azar más tradicionales del país y seguido por miles de apostadores en distintas regiones de Colombia. La expectativa se concentra en la definición del premio mayor y en el amplio plan de premios que caracteriza a esta lotería departamental.



Desde tempranas horas, los jugadores revisan sus billetes y fracciones con la ilusión de que la combinación adquirida coincida con el resultado oficial. Como es habitual, el sorteo de hoy se desarrolla bajo supervisión de los organismos de control, garantizando la transparencia y confiabilidad del proceso.

La transmisión oficial del sorteo de la Lotería del Tolima se lleva a cabo a partir de las 10:30 de la noche, horario en el que los apostadores pueden seguir EN VIVO la extracción de las balotas y conocer, en tiempo real, la combinación ganadora publicada posteriormente por la entidad en sus canales oficiales. Este lunes, el sorteo coincide además con otras loterías nacionales, lo que incrementa el interés de los jugadores.



Resultados EN VIVO de la Lotería del Tolima hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial del sorteo, la Lotería del Tolima confirma los resultados correspondientes a la edición de hoy, los cuales quedan consignados en el acta oficial.



Números ganadores: 5556

5556 Serie: 14

La entidad recuerda que los únicos resultados válidos para efectos de reclamación son los divulgados a través de sus canales autorizados.



¿Cuál es el plan de premios de la Lotería del Tolima?

Para el sorteo de este lunes, la Lotería del Tolima pone en juego un premio mayor de $3.500 millones, acompañado de un atractivo plan de premios que amplía las posibilidades de ganar incluso sin acertar la combinación completa. Entre los principales incentivos se encuentran:



El carro de mis sueños: $150.000.000

La casa de mis sueños: $150.000.000

Secos Extrapijao: $100.000.000

Secos Megafortuna: $50.000.000

Secos Lotto Millonario: $8.000.000

Secos de Oro: $10.000.000

Quincenazo de la Tolima: $24.000.000

Este esquema permite que tanto compradores del billete completo como de fracciones tengan múltiples oportunidades de resultar ganadores en cada sorteo.

Premios por aproximación



Además del premio mayor y los premios secos, la Lotería del Tolima contempla pagos por aproximaciones y aciertos parciales, entre ellos:



Última cifra

Dos primeras o dos últimas cifras

Tres primeras o tres últimas cifras

Dos primeras y última cifra

Número completo en cualquier orden

Estos premios complementan el atractivo del sorteo y benefician a un mayor número de participantes.



¿Cómo jugar la Lotería del Tolima?

Los billetes de la Lotería del Tolima pueden adquirirse de manera presencial en puntos autorizados y redes de distribución en todo el país, así como a través de plataformas digitales habilitadas por la entidad. Los jugadores pueden comprar el billete completo o fracciones, según su preferencia y presupuesto.



¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar un premio, el ganador debe conservar el billete o fracción en perfecto estado y verificar que el número y la serie coincidan con los resultados oficiales.



Premios menores : pueden cobrarse en puntos autorizados.

: pueden cobrarse en puntos autorizados. Premios mayores: deben reclamarse directamente ante la Lotería del Tolima, presentando el billete original y los documentos exigidos por la normativa vigente.

Los premios están sujetos a las retenciones legales correspondientes y cuentan con un plazo máximo para su reclamación.

Con este nuevo sorteo de hoy, lunes 9 de febrero de 2026, la Lotería del Tolima continúa consolidándose como una de las alternativas de juego más tradicionales y confiables del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que semana a semana confían en la suerte.

