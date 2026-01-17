Resultados Baloto y Revancha hoy, sábado 17 de enero de 2026: números ganadores

El sorteo de Baloto y Revancha se realiza este sábado 17 de enero de 2026 y mantiene la expectativa de miles de jugadores en todo el país, que siguen atentos la transmisión oficial con la ilusión de convertirse en los próximos multimillonarios de Colombia. El juego continúa siendo uno de los más atractivos por sus altos acumulados.



El sorteo de Baloto y Revancha se lleva a cabo en la noche de este sábado, entre las 11:00 y las 11:15 p.m., y es transmitido a través del canal oficial de YouTube, Facebook Live y Canal 1 donde los apostadores pueden conocer en tiempo real los números ganadores del sorteo principal y del juego adicional.



Resultados completos Baloto y Revancha, sábado 17 de enero de 2026

Baloto

Los números ganadores del sorteo principal son los siguientes:



Números ganadores: 03 - 07 - 15 - 42 - 18

Superbalota: 15

El acumulado del Baloto para este sorteo es de $17.200 y está entre los más atractivos del calendario de juegos de azar. En caso de que no haya un ganador con la combinación completa, el premio continúa acumulándose para el próximo sorteo.



Revancha

Por su parte, el sorteo de Revancha, que cuenta para este sorteo un acumulado de $13.100 utiliza la misma combinación seleccionada por el jugador, define un acumulado independiente:



Números ganadores: 39 - 13 - 26 - 32 - 34

Superbalota: 15

Al igual que en el Baloto, si no se registra un ganador con todos los aciertos, el acumulado de Revancha aumenta para el siguiente sorteo.



¿Cómo son los premios en Baloto y Revancha?

El sistema de premios de Baloto y Revancha es paramutual, lo que significa que los montos se determinan según el total de ventas de tiquetes en cada sorteo. Del recaudo total, el 50 % se destina a la bolsa de premios, y de este porcentaje, el 36,744 % corresponde al premio mayor. El valor restante se distribuye entre las demás categorías de aciertos.

Los premios están sujetos a impuestos. En Colombia, los premios que superan las 48 UVT tienen una retención del 20 %, aspecto que los ganadores deben tener en cuenta al momento de recibir su premio.

El valor de una apuesta simple de Baloto es de $5.700, mientras que al incluir la opción de Revancha el costo total asciende a $7.800. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados como SuperGIROS, SuRed, tiendas seleccionadas, o a través del sitio web oficial de Baloto.



¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Para participar, el jugador selecciona cinco números entre el 1 y el 43, y una superbalota entre el 1 y el 16. Esta combinación constituye una apuesta simple. También existe la opción de marcar más números, lo que incrementa las probabilidades de ganar, aunque aumenta el valor del tiquete.



La opción de Revancha permite participar automáticamente en un segundo sorteo con los mismos números seleccionados, pero con un acumulado independiente. Los sorteos se realizan tres veces por semana, los lúnes miércoles y los sábados, y los resultados oficiales se publican en los canales autorizados.



Con el sorteo de este sábado 17 de enero de 2026, Baloto y Revancha continúan despertando expectativa entre miles de colombianos que confían en que la suerte pueda cambiarles la vida en cuestión de segundos.

