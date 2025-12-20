Resultados Lotería de Boyacá sábado 20 de diciembre de 2025: números ganadores

Esta noche del 20 de diciembre de 2025, como cada sábado, la Lotería de Boyacá regresa con su sorteo habitual justo antes de medianoche. La transmisión en vivo inicia sobre las diez y media de la noche, y muchos esperan frente a la televisión o conectados por streaming para conocer el resultado en directo. Los canales autorizados y las plataformas en línea oficiales, se encargan de que el sorteo se transmita en tiempo real y sin interrupciones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Miles de personas observan cómo las bolillas empiezan a salir y se genera esa mezcla de emoción y expectativa, porque un solo número puede cambiar muchas cosas. El sorteo número 4603, correspondiente a hoy, sábado 20 de diciembre de 2025, trae consigo un premio mayor de quince mil millones de pesos, como ocurre cada fin de semana.



Pasadas las diez cuarenta, la gente comienza a cotejar los números y a comparar la combinación completa de cuatro cifras más la serie de tres dígitos. Además del premio mayor, popularmente llamado “seco”, hay una serie de premios menores distribuidos en niveles como fortuna, alegría, ilusión, esperanza, berraquera, optimismo y valentía; todos destinados a quienes aciertan parcial o totalmente sus cifras en la Lotería de Boyacá.



Resultados EN VIVO de la Lotería de Boyacá 20 de diciembre de 2025

Premio mayor:

Serie:

Premios adicionales de la Lotería de Boyacá

Además del premio mayor, el sorteo de este sábado incluye una amplia bolsa de incentivos que incrementan las posibilidades de ganar:



Premio Fortuna: $1.000 millones

Premio Alegría: $400 millones

Premio Ilusión: $300 millones

Premio Esperanza: $100 millones

Premio Berraquera: $50 millones

Premio Optimismo: $20 millones

Premio Valentía: $10 millones

¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá?

Participar en la Lotería de Boyacá es sencillo. El jugador adquiere un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie. El costo del billete completo ronda los 20.000 pesos colombianos, aunque también se pueden comprar fracciones por un valor proporcional. El objetivo es acertar la combinación completa para ganar el premio mayor, aunque existen premios por aproximaciones y coincidencias parciales. El sorteo se realiza con bolillas numeradas que se extraen en vivo, garantizando transparencia y emoción en cada jugada.



¿Cómo reclamar el premio si gana la Lotería de Boyacá?

Quien acierte el premio mayor debe conservar el billete en buen estado y presentarlo en las oficinas de la Lotería de Boyacá en Tunja o en puntos autorizados. Para premios menores, el proceso es más sencillo y se puede realizar en establecimientos habilitados, presentando el billete original y el documento de identidad.



En el caso de premios altos, se solicitan documentos adicionales como el RUT y una certificación bancaria reciente. El pago se efectúa mediante transferencia electrónica y puede tardar hasta un mes. El plazo para reclamar es de un año a partir de la fecha del sorteo, y los premios no reclamados se destinan a programas sociales.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL