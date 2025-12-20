Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto hoy sábado 20 de diciembre de 2025: números ganadores

Este sábado 20 de diciembre se vive una jornada clave para los apostadores en Colombia, con la realización de los sorteos de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y el Baloto con Revancha, todos con premios millonarios que despertaron gran expectativa entre los jugadores. A continuación, encontrarás los resultados completos y la información esencial si participaste en alguno de estos sorteos.

Resultados Lotería de Boyacá sábado 20 de diciembre de 2025

Este sábado se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, transmitido en vivo por Canal Trece y las cuentas oficiales en Facebook Live y YouTube. La jornada coincidió con los sorteos de Baloto y Revancha y la Lotería del Cauca, ofreciendo más oportunidades para quienes disfrutan de los juegos de azar.



Número ganador:

Serie:

Premios disponibles en la Lotería de Boyacá

La estructura de premios incluye:



Premio mayor: $15.000 millones

Premio Fortuna: $1.000 millones

Premio Alegría: $3.400 millones

Premio Ilusión: $200 millones

Premio Esperanza: $100 millones

Viaje para dos personas a Cancún

Premio Boyalotto

Además del gran premio, los premios secundarios también representan sumas atractivas para los participantes.



Resultados Lotería del Cauca sábado 20 de diciembre

La Lotería del Cauca se juega cada sábado a las 11:00 p. m. El próximo sorteo será el 27 de diciembre de 2025. La transmisión se realiza por Canal 1 y plataformas digitales oficiales. Creada en 1982, esta lotería busca generar recursos para la salud pública en el suroccidente colombiano, apoyando proyectos sociales mientras ofrece oportunidades económicas a los jugadores.



Número ganador:

Serie:

Plan de premios Lotería del Cauca

Además del premio principal, se entregaron premios secos con montos millonarios para aumentar las posibilidades de ganar. En el sorteo del 20 de diciembre se otorgaron:



Un premio seco de $300.000.000

Un premio seco de $200.000.000

Dos premios secos de $100.000.000

Tres premios secos de $50.000.000

Veintisiete premios secos de $10.000.000

También se entregan premios por aproximaciones al número mayor:



Última cifra del número mayor: $34.197.398

Dos primeras cifras: $28.915.680

Dos últimas cifras: $28.915.680

Tres primeras cifras: $65.060.244

Tres últimas cifras: $65.060.244

Premio mayor en cualquier orden: $76.204.819

Serie del mayor: $171.430.361

Para conocer el valor exacto de cada premio, incluyendo la retención del 20 %, la entidad dispone de un simulador en su página oficial.



Resultados Baloto y Revancha 20 de diciembre

El sorteo de Baloto se realizó en su horario habitual, a las 11:00 p. m., como parte de la programación oficial de Coljuegos. La transmisión estuvo disponible en Canal 1 y en las plataformas digitales del juego.



Baloto

Números ganadores:

Superbalota:

Revancha

Números ganadores:

Superbalota:

Oficinas autorizadas para el cobro de premios mayores

Quienes hayan ganado una suma igual o superior a 182 UVT deben acudir a las siguientes sedes:



Bogotá: Carrera 13 #26A-47, pisos 9 y 10

Cali: Carrera 4 #7-61, piso 5

Medellín: Calle 3 Sur #41-65, oficina 501

Barranquilla: Carrera 51B #80-58, oficina 1601

Bucaramanga: Calle 44A #29A-05, piso 2, barrio Sotomayor

Desde su creación, Baloto se ha convertido en uno de los juegos de azar más reconocidos en el país.

