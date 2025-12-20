Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto hoy sábado 20 de diciembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Este sábado 20 de diciembre se vive una jornada clave para los apostadores en Colombia, con la realización de los sorteos de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y el Baloto con Revancha, todos con premios millonarios que despertaron gran expectativa entre los jugadores. A continuación, encontrarás los resultados completos y la información esencial si participaste en alguno de estos sorteos.
Este sábado se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, transmitido en vivo por Canal Trece y las cuentas oficiales en Facebook Live y YouTube. La jornada coincidió con los sorteos de Baloto y Revancha y la Lotería del Cauca, ofreciendo más oportunidades para quienes disfrutan de los juegos de azar.
La estructura de premios incluye:
Además del gran premio, los premios secundarios también representan sumas atractivas para los participantes.
La Lotería del Cauca se juega cada sábado a las 11:00 p. m. El próximo sorteo será el 27 de diciembre de 2025. La transmisión se realiza por Canal 1 y plataformas digitales oficiales. Creada en 1982, esta lotería busca generar recursos para la salud pública en el suroccidente colombiano, apoyando proyectos sociales mientras ofrece oportunidades económicas a los jugadores.
Además del premio principal, se entregaron premios secos con montos millonarios para aumentar las posibilidades de ganar. En el sorteo del 20 de diciembre se otorgaron:
También se entregan premios por aproximaciones al número mayor:
Para conocer el valor exacto de cada premio, incluyendo la retención del 20 %, la entidad dispone de un simulador en su página oficial.
El sorteo de Baloto se realizó en su horario habitual, a las 11:00 p. m., como parte de la programación oficial de Coljuegos. La transmisión estuvo disponible en Canal 1 y en las plataformas digitales del juego.
Quienes hayan ganado una suma igual o superior a 182 UVT deben acudir a las siguientes sedes:
Desde su creación, Baloto se ha convertido en uno de los juegos de azar más reconocidos en el país.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
