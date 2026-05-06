Resultados Baloto y Revancha último sorteo de hoy, miércoles 6 de mayo: números ganadores

La expectativa nacional alcanza un nuevo pico este miércoles 6 de mayo de 2026. Tras una jornada de lunes en la que el acumulado principal se mantuvo intacto, miles de colombianos han acudido a los puntos de venta autorizados con la esperanza de que sus números coincidan con las balotas oficiales. Para esta noche, el premio mayor de Baloto se sitúa en una cifra que invita a soñar, consolidando a este sorteo como el referente absoluto de la suerte en el país.



Resultados del Sorteo – Miércoles 6 de Mayo de 2026

A continuación, los números ganadores una vez finalizado el sorteo oficial:



Baloto: 13 - 25 - 05 - 15 - 03

Súper Balota: 09

Revancha: 09 - 25 - 24 - 42 - 29

Súper Balota: 02

Desde su nacimiento en febrero de 2001, Baloto cambió las reglas del juego. Introdujo el concepto de premios paramutuales en línea, permitiendo que el acumulado crezca indefinidamente hasta encontrar un ganador. A lo largo de estos 25 años, más de 110 colombianos se han convertido en multimillonarios, destacando el histórico 22 de septiembre de 2012, cuando un afortunado en Bucaramanga reclamó el premio récord de $117.000 millones.

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Actualmente, bajo la operación de Operador Nacional de Juegos (ONJ), el sorteo no solo entrega fortuna, sino que destina una parte significativa de sus ingresos al fortalecimiento del sistema de salud pública en Colombia.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el boleto?

Participar es sencillo, pero requiere de una elección estratégica. El jugador debe seleccionar:



5 números en un rango del 1 al 43. Una "Súper Balota" con números del 1 al 16.

Costos vigentes en 2026:



Baloto Tradicional: $5.700 (IVA incluido).

$5.700 (IVA incluido). Con Revancha: $9.200 (IVA incluido). Jugar con Revancha significa participar con los mismos números por un segundo acumulado independiente, duplicando las posibilidades de ganar en una misma noche.

Los resultados se conocen todos los lunes, miércoles y sábados entre las 11:00 p.m. y las 11:15 p.m. La transmisión oficial se realiza a través del Canal 1. También es posible consultar los números en tiempo real en la página web oficial de Baloto y en sus redes sociales verificadas.



¿Cómo reclamar su premio?

Si la fortuna le sonríe esta noche, debe seguir el protocolo legal establecido según el monto ganado, basado en la UVT (Unidad de Valor Tributario) vigente:



Premios menores a $9.532.068 (182 UVT): Puede acercarse a cualquier punto de la red Su Red o SuperGIROS en todo el país. Debe presentar el tiquete original en perfecto estado y su documento de identidad.

Puede acercarse a cualquier punto de la red en todo el país. Debe presentar el tiquete original en perfecto estado y su documento de identidad. Premios Mayores o el Acumulado: El trámite se realiza exclusivamente en las oficinas de la entidad fiduciaria autorizada en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla o Bucaramanga. Es obligatorio presentar el tiquete original, copia de la cédula y completar los formularios de ley.

Recuerde que, según el Estatuto Tributario, se aplicará una retención del 20% por Ganancias Ocasionales. El ganador tiene un plazo de un año para realizar el cobro antes de que el premio caduque.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.