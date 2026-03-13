Bancolombia anunció nuevo mantenimiento que durará casi 7 horas: fecha y hora exacta

Semanas después de la caída que generó múltiples reportes de usuarios en todo el país, Bancolombia anunció una nueva jornada de mantenimiento tecnológico que afectará temporalmente algunos de sus servicios digitales. La restricción aplicará tanto para quienes usan la aplicación móvil Mi Bancolombia como para los clientes que acceden a la Sucursal Virtual Personas, dos de los principales canales digitales del banco.

La entidad recomendó a los clientes programar con anticipación los movimientos que requieran realizar con dinero guardado en bolsillos o trasladarlo antes del inicio del mantenimiento. Según el banco, la actualización hace parte de los procesos periódicos que se realizan sobre la infraestructura tecnológica con el fin de mantener el funcionamiento de los servicios financieros digitales.

Fecha y hora exacta del mantenimiento en Bancolombia para marzo

De acuerdo con la comunicación entregada por la entidad financiera, el mantenimiento está programado para la madrugada del jueves 19 de marzo. El proceso comenzará a las 2:30 de la mañana y se extenderá hasta las 9:00 a. m., periodo durante el cual se realizarán ajustes en sus plataformas digitales.



Durante parte de ese intervalo, particularmente entre las 2:30 a. m. y las 6:30 a. m., la función conocida como "bolsillos" no estará disponible para los usuarios. Esta herramienta permite separar dinero dentro de la cuenta principal para organizar gastos, ahorrar o destinar recursos a objetivos específicos dentro de la aplicación del banco.



El anuncio se produce pocas semanas después de la interrupción que afectó a la entidad entre el 21 y el 24 de febrero, situación que generó inconformidad entre algunos usuarios. Varios servicios del banco presentaron fallas luego de que se iniciara un mantenimiento tecnológico programado. Durante ese proceso, la entidad reportó una falla técnica en uno de los componentes administrados por un proveedor externo, lo que obligó a detener la actualización antes de completarla.

Como consecuencia, durante más de un día se presentaron dificultades en diferentes canales del banco, tales como consultar saldos, realizar transferencias, efectuar pagos y completar movimientos dentro de la aplicación y la sucursal virtual. En algunos casos también se registraron inconsistencias en transacciones.

La entidad explicó posteriormente que la situación también estuvo relacionada con elementos de infraestructura tecnológica administrados por IBM, compañía que presta soporte a algunos componentes de la plataforma del banco. Tras identificar el problema, los equipos técnicos de ambas organizaciones trabajaron en la estabilización de los sistemas.

El restablecimiento total del servicio fue comunicado por el banco en la madrugada del 24 de febrero, cuando informó que sus canales digitales y físicos ya se encontraban nuevamente disponibles. Desde entonces, la entidad indicó que mantendría monitoreo permanente para verificar el funcionamiento de sus plataformas.



¿Quiénes pueden aplicar a compensación tras fallas de Bancolombia en febrero?

Ante la situación presentada en febrero, Bancolombia informó que aplicaría un proceso de revisión de las transacciones realizadas durante la contingencia para identificar posibles afectaciones a los clientes. La entidad explicó que el análisis se realizaría caso por caso y que, cuando se confirmara que un usuario resultó perjudicado por la interrupción del servicio, se aplicarían compensaciones.

De acuerdo con lo informado por el banco, la compensación se aplicará en situaciones como transferencias que fueron realizadas pero cuyos fondos no llegaron al destino previsto, consignaciones que no se reflejaron en la cuenta receptora o movimientos que aparecieron primero como rechazados y posteriormente se procesaron. También se incluirán los casos en los que se detecten cobros duplicados o inconsistencias similares.

Mientras avanza ese proceso, la entidad continúa realizando intervenciones programadas sobre su infraestructura tecnológica. El mantenimiento anunciado para el 19 de marzo hace parte de estas acciones y busca, según el banco, mantener la estabilidad de los servicios digitales utilizados diariamente por millones de usuarios en el país.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co