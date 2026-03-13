¿Quiere comprar vivienda? Así puede aprovechar 'trasnochón' del FNA en marzo 2026

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció la realización de una jornada de atención en horario extendido con el objetivo de permitir que más ciudadanos puedan iniciar el proceso de solicitud de crédito para vivienda. La iniciativa se desarrollará entre el 17 y el 19 de marzo de 2026 en varios puntos de atención del país y se llevará a cabo entre las 7:00 de la noche y las 10:00 de la noche.

De acuerdo con la entidad, esta actividad está dirigida principalmente a personas que, por razones laborales o personales, no pueden acercarse a las oficinas durante la jornada habitual. Durante estas horas adicionales, los asistentes podrán radicar su solicitud de crédito y recibir orientación sobre los requisitos necesarios para iniciar el proceso.

¿Qué servicios ofrecerá el trasnochón del FNA?

Uno de los servicios disponibles durante la jornada será la posibilidad de obtener una preaprobación del crédito en pocos minutos, lo que permite a los solicitantes conocer de forma preliminar si cumplen con las condiciones necesarias para acceder a la financiación. Además, los usuarios podrán recibir asesoría directa de funcionarios del FNA sobre las alternativas de financiación disponibles.



La entidad también informó que los interesados podrán conocer información relacionada con el financiamiento de hasta el 100% del valor de la vivienda, dependiendo de las condiciones del solicitante. Asimismo, durante la jornada se brindará información sobre los beneficios del programa Juntos y sobre algunas ofertas de constructoras e inmobiliarias vinculadas a proyectos de vivienda.



Sin embargo, el Fondo Nacional del Ahorro aclaró que durante este horario especial solo se realizarán trámites relacionados con la consulta y radicación de créditos. Otros procedimientos administrativos no estarán disponibles durante el evento. Entre los trámites que sí se atenderán se encuentran la afiliación por traslado de cesantías y la apertura de Ahorro Voluntario Contractual (AVC).

Por otra parte, la entidad señaló que no se realizarán procesos relacionados con el retiro de cesantías ni otros trámites administrativos que normalmente se gestionan en horario regular de atención.



Puntos de atención donde habrá trasnochón del FNA

Punto de atención Dirección Horario Bogotá CNA

Cll. 12 #65 -11, Zona Industrial

7​:00 p.m. a 10:00 p.m.

Bogotá CAN

Cll. 44 #52 - 06

Bucaramanga

Cra. 19 #36 – 03, Centro

Cali

Cra. 56 #5 – 80, Av. Guadalupe

Medellín

Cra. 55 #42 – 90, Plaza de la Libertad, Local 203 - 204



El FNA recomendó a los ciudadanos revisar previamente los documentos requeridos para solicitar o legalizar un crédito de vivienda antes de asistir a los puntos de atención. De esta manera, se espera que el proceso sea más rápido y que los usuarios puedan completar la radicación de su solicitud sin inconvenientes. Según la entidad, contar con la documentación necesaria permite avanzar de manera más eficiente en el trámite y facilita que los asesores puedan orientar a los solicitantes sobre los siguientes pasos del proceso.



¿En qué consiste la financiación al 100% para comprar vivienda con el FNA?

El FNA estableció que quienes aspiren al crédito de financiación del 100% para comprar vivienda deberán demostrar constancia en el ahorro a través de los productos financieros que ofrece la entidad. En concreto, el requisito consiste en mantener disciplina de ahorro mediante el Ahorro Voluntario Contractual (AVC) o el Ahorro Voluntario Contractual Plus (AVC Plus). Este último es un mecanismo flexible que permite a los afiliados definir una meta de ahorro y aportar de acuerdo con sus posibilidades, sin montos rígidos obligatorios.

En esta modalidad no es tan importante la cantidad exacta que se ahorre cada mes, más bien es relevante la regularidad y el compromiso con el objetivo de reunir un capital mínimo que refleje la responsabilidad financiera del afiliado. De acuerdo con lo indicado por la presidenta Roa, "si usted se gana $500 mil, venga y ahorre $50 mil, que con eso usted va ahorrando con disciplina para que el día de mañana pueda tener ese requisito que pedimos nosotros de ahorro, que es 1.2 salarios mínimos". Entre los posibles beneficiarios se encuentran:



Trabajadores independientes o informales.

Emprendedores con ingresos propios.

Colombianos residentes en el exterior que deseen adquirir vivienda en el país.

Personas que no tienen cesantías, pero sí capacidad de ahorro.

Jóvenes profesionales que buscan adquirir su primera vivienda.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co