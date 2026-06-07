Resultados Caribeña Día hoy, domingo 7 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

La Caribeña Día realiza este domingo 7 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteos dentro de la modalidad de apuestas permanentes autorizadas en Colombia. Como ocurre diariamente, los participantes permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales para comprobar si los números registrados en sus tiquetes coinciden con la combinación favorecida.



Este sorteo se desarrolla en horas de la tarde y hace parte de los juegos de suerte y azar regulados por las autoridades competentes. Una vez finaliza la extracción, los resultados son divulgados a través de los canales autorizados para consulta de los jugadores.

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Resultados Caribeña Día hoy, 7 de junio de 2026

Tras la finalización del sorteo correspondiente a este domingo, estos serán los resultados oficiales de la jornada:



Número ganador : XXXX

: XXXX Quinta cifra: X

Los operadores recomiendan verificar la información únicamente mediante fuentes oficiales antes de realizar cualquier trámite relacionado con el cobro de premios.

¿A qué hora juega Caribeña Día?

La Caribeña Día realiza sorteos todos los días del año, incluidos domingos y festivos. La extracción oficial se lleva a cabo aproximadamente a las 2:30 de la tarde, momento en el que se define la combinación ganadora de cada jornada.



Una vez concluido el procedimiento, los resultados son publicados en plataformas autorizadas y pueden ser consultados por los participantes en diferentes canales de información.



¿Cómo funciona Caribeña Día?

La mecánica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de la apuesta.

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Dependiendo de la modalidad elegida, los participantes pueden obtener premios por acertar el número completo o algunas de sus cifras. Además, el sistema contempla una quinta cifra utilizada en determinadas modalidades establecidas por el operador.

Las apuestas pueden realizarse en puntos de venta autorizados y en plataformas habilitadas para la comercialización de juegos de suerte y azar.

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Modalidades de apuesta disponibles

Caribeña Día contempla diferentes formas de participación, entre ellas:



Cuatro cifras directo.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Pata (dos últimas cifras).

Uña (última cifra).

Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto y pago, establecidas previamente por el operador del juego.

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Día?

Los participantes que resulten ganadores deben conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones que puedan afectar su validez.

Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:



Presentar el comprobante original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos exigidos para premios de mayor cuantía.

Los premios menores suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos pueden requerir trámites adicionales directamente ante las oficinas habilitadas por el operador.

¿Ganó? Así puede reclamar los premios

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente la información impresa en el comprobante antes de abandonar el punto de venta y conservar el documento hasta confirmar el resultado oficial.

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También aconsejan consultar los números ganadores únicamente a través de canales autorizados y evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co