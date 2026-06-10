Resultados Caribeña Día hoy miércoles 10 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Avanza la primera mitad del mes de junio y la expectativa entre los apostadores colombianos se mantiene en su punto más alto. Este miércoles 10 de junio de 2026, las terminales y puntos de servicio autorizado de todo el país registran una importante actividad de ciudadanos que confían sus números de la suerte a La Caribeña Día, uno de los sorteos diurnos con mayor solidez, credibilidad y tradición dentro del sistema de apuestas permanentes en Colombia.



Número Ganador Caribeña Día

El resultado oficial del sorteo de la tarde de hoy, miércoles 10 de junio, es el siguiente:



Número ganador: 7 - 7 - 6 - 6

Quinta balota: 8

(Nota: Este espacio se actualizará en tiempo real con las cifras oficiales una vez concluya el sorteo de las 2:30 p. m. y sea emitido el boletín por parte del operador autorizado).



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

El funcionamiento del juego destaca por su transparencia. Durante el sorteo, y bajo la supervisión de delegados de las autoridades de control, se activan cuatro urnas electrónicas con balotas numeradas del 0 al 9. La extracción aleatoria de una balota de cada urna conforma el número ganador de cuatro cifras. Asimismo, se incluye la dinámica de la "quinta balota", un número adicional que las redes operadoras emplean para habilitar dinámicas especiales de doble chance, incentivos acumulados o promociones complementarias de la temporada.

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A diferencia de las loterías convencionales que exigen la compra de una fracción o billete completo preimpreso con un costo obligatorio, el chance ofrece una versatilidad absoluta que se adapta al bolsillo del consumidor:



Mecánica: El apostador selecciona una combinación libre de cuatro cifras (desde el 0000 hasta el 9999).

El apostador selecciona una combinación libre de cuatro cifras (desde el 0000 hasta el 9999). Bajo costo: Es posible sellar jugadas desde un valor mínimo de $500 pesos colombianos (más el respectivo valor del IVA legal).

Es posible sellar jugadas desde un valor mínimo de colombianos (más el respectivo valor del IVA legal). Modalidades: El jugador puede optar por el "directo" (acertar las cuatro cifras en el orden exacto) o el "combinado" (las mismas cifras en cualquier orden). También es válido apostar a las tres primeras cifras, las tres últimas o las dos últimas cifras del premio principal ("pata").

Plan de premios y retenciones por ley

El esquema de ganancias para el chance en el país está unificado bajo los lineamientos de la Ley 643 de 2001:



Cuatro cifras (Directo): Paga $4.500 pesos por cada peso apostado. Tres cifras (Directo): Paga $400 pesos por cada peso apostado. Dos cifras (Pata): Paga $50 pesos por cada peso apostado. Una cifra (Uña): Paga $5 pesos por cada peso apostado.

Guía legal para reclamar el premio

Si su combinación resulta favorecida en el sorteo de este miércoles 10 de junio, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos legales para efectuar el cobro de manera segura:



El formulario de apuestas es el único soporte válido ante la ley para el cobro. Debe presentarse en perfecto estado, sin enmiendas, tachaduras, roturas ni daños por humedad.

Si la cuantía del premio es inferior a 48 UVT (aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), puede acudir inmediatamente a cualquier sucursal física de la red autorizada con su cédula de ciudadanía original para recibir el dinero de inmediato.

(aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), puede acudir inmediatamente a cualquier sucursal física de la red autorizada con su cédula de ciudadanía original para recibir el dinero de inmediato. Si el monto supera la barrera de las 48 UVT, el trámite debe gestionarse directamente en las oficinas principales del concesionario. Allí se exigirá el diligenciamiento del formulario SIPLAFT (para la prevención del lavado de activos) y se aplicará un descuento del 20% sobre el valor del premio por concepto del impuesto a las ganancias ocasionales .

(para la prevención del lavado de activos) y se aplicará un descuento del . Tenga en cuenta que el derecho a cobrar cualquier premio del chance vence exactamente a un año, contado a partir de la fecha de realización del sorteo. Pasado este tiempo, los recursos se transfieren de forma definitiva al sector salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.