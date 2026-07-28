Angie Rodríguez dice que Gustavo Petro es su "mayor victimario" en entrevista con Blu Radio

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, afronta un nuevo escándalo de presunta corrupción a once días de terminar su mandato, el 7 de agosto, por un caso que involucra a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero, la primera muy cercana al mandatario, y que subió de tono tras denuncias de una funcionaria del Gobierno y la intervención de la Fiscalía.

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Según las denuncias, las hermanas Guerrero ofrecían a empresarios facilitar la obtención de contratos en distintas entidades del Estado mediante el pago de comisiones y anticipos, aprovechando supuestos contactos dentro del Gobierno nacional.

En medio de esta polémica, apareció la voz de Angie Rodríguez, una funcionaria que fue cercana a Petro y que actualmente dirige el Fondo Adaptación, mencionando que "había advertido personalmente al mandatario sobre el poder e influencia" que ejercía Juliana Guerrero en el Ejecutivo.



Rodríguez afirmó que fue "la única funcionaria que alertó al mandatario sobre esa situación" y sostuvo que incluso existía un decreto para retirar a Guerrero del cargo de representante del mandatario en la junta de la Universidad Popular del Cesar, pero que el documento "nunca fue firmado por el jefe de Estado", sostuvo en una entrevista con noticias RCN.



Tras esas declaraciones, Petro ordenó este lunes el cese de Rodríguez, a quien tachó de "gran manipuladora" y agregó que es "una paciente psiquiátrica" que encontró eco en "la perversión de la prensa tradicional" que en su opinión, busca desacreditarlo.

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¿Qué dijo Angie Rodríguez?

En entrevista con Blu Radio, Angie Rodríguez se refirió a las palabras del presidente Petro en su contra. Sobre la presión del Gobierno y la salud mental, afirmó que considera al mandatario como su "mayor victimario". Relató que, a pesar de ser la directora que más tiempo permaneció en el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) —344 días—, la presión del entorno la llevó a una situación de crisis de salud mental.

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“Las personas en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna afectación en nuestra salud mental, por eso utilizar un diagnóstico psiquiátrico para descalificar públicamente a una persona, no solamente me afecta a mi sino que envía un mensaje de estigmatización a millones de seres humanos que viven con ansiedad y depresión. Ese mensaje no está bien”, dijo.

Señaló que nunca intercambió opiniones con el presidente sobre estos temas. “La persona que más necesita ayuda en este momento, en ese ámbito, es él. Su nivel de incoherencia es tan contradictorio que no encuentro razón para haberme mantenido en el cargo si yo no era competente”, señaló.

Añadió que el diagnóstico fue en noviembre y, posteriormente, el mandatario le asignó más funciones, nombrándola superintendente ADOC ante la Nueva EPS y gerente encargada del Fondo Adaptación. “Su relato no coincide con sus acciones”, anotó.

Como punto de quiebre en la relación con Petro, Rodríguez explicó que el deterioro comenzó cuando empezó a manifestar su desacuerdo con temas que no le parecían correctos. Uno de ellos fue su oposición pública al traslado de un billón de pesos del Fondo Adaptación (destinados a la Mojana y el cierre de Caregato) sin estudios previos.

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Rodríguez también contó que se opuso al nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de juventudes porque no tenía título profesional. Durante la discusión por este tema, la funcionaria relató que el presidente fue "muy agresivo" y la tildó de mentirosa. Afirmó que Petro atribuyó su oposición a un tema de "envidia" por el físico de Guerrero, comentario que la marcó emocionalmente y que hoy identifica como parte de un "nido de violencia".

“Fue muy agresivo, por eso digo que es mi mayor victimario”, reiteró y dijo que llegó a normalizarlo. “Eso me llevó a no reconocer a que ahí había algo que estaba mal. En algún momento el cuerpo y la mente tenían reaccionar frente a todo este nido de violencia que yo vivía junto a él”, apuntó.

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