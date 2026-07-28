Contraloría realiza inspección al Minhacienda tras activar función por riesgos presupuestales

La Contraloría General de la República de Colombia realiza una visita este martes al Ministerio de Hacienda luego de activar función de advertencia por riesgos presupuestales y contractuales que podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del país. La operación se da a través de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), adscrita a la DIARI (Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata).

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La entidad reveló que se "desplegó el equipo de Policía Judicial hacia el Ministerio de Hacienda con el fin de iniciar un ejercicio de verificación y recaudo de información, en el marco de sus facultades constitucionales y en concordancia con la Función de Advertencia notificada al Gobierno nacional".

El lunes, la Contraloría había anunciado que evidenció riesgos que justifican activar la Función de Advertencia tras presentar el informe de seguimiento a los compromisos presupuestales, financieros y de contratación del Gobierno Nacional Central, con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026.



"El informe muestra una intensa dinámica contractual durante el periodo analizado, caracterizada por una alta concentración de recursos en contratos de obra pública y de prestación de servicios. Esta situación demanda un seguimiento permanente para verificar que las obligaciones asumidas correspondan a una adecuada planeación financiera y presupuestal, junto con la real capacidad de ejecución y supervisión, durante los 5 meses restantes de la vigencia fiscal", aseguró la entidad.



"La Advertencia recuerda que las finanzas públicas enfrentan restricciones derivadas del menor recaudo, el incumplimiento de la meta de ingresos, la falta de ajuste al Presupuesto General de la Nación, las necesidades adicionales de financiación y las presiones sobre la caja del Gobierno. En este escenario la Contraloría enfatiza que cualquier aceleración de compromisos presupuestales, financieros o contractuales debe estar respaldada por la capacidad financiera efectiva del Estado y por una posibilidad real de ejecución", añadieron.

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