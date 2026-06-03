Resultados Caribeña Día hoy, miércoles 3 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Miles de apostadores en Colombia están atentos a los resultados del nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los sorteos de chance más tradicionales del país, que se juega de lunes a sábado en horas de la tarde y cuenta con una amplia participación en distintas regiones. Estos son los resultados de este miércoles 3 de junio:

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Resultado Caribeña Día del miércoles 3 de junio de 2026

Número ganador: por definir

por definir Quinta balota: por definir

por definir

Los resultados oficiales son divulgados por los operadores autorizados una vez concluye el sorteo y pueden verificarse a través de los canales oficiales y puntos de venta habilitados.

¿Qué es La Caribeña Día?

La Caribeña Día es una modalidad de chance ampliamente reconocida en Colombia. Aunque nació en la región Caribe, con el paso de los años logró expandirse a diferentes departamentos gracias a su sistema de sorteos diarios y a la facilidad para realizar apuestas.



Su operación se realiza bajo supervisión de las autoridades competentes y mediante procesos que buscan garantizar la transparencia de cada extracción.



¿Cómo funciona el sorteo?

Durante el sorteo se seleccionan cuatro cifras que conforman el número ganador principal. Además, se extrae una quinta balota, utilizada para promociones especiales y modalidades complementarias definidas por los operadores.

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La combinación ganadora se obtiene de forma aleatoria y posteriormente es validada antes de su publicación oficial.

¿Cuándo juega Caribeña Día?

La Caribeña Día realiza sus sorteos en los siguientes horarios:

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Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Los resultados suelen quedar completamente validados y disponibles en los sistemas autorizados durante las horas posteriores al sorteo.

¿Cómo jugar?

Participar es sencillo:

Elegir una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Definir el valor de la apuesta.

Seleccionar la modalidad de juego.

Comprar el tiquete en un punto autorizado.

Las apuestas pueden realizarse desde valores bajos, lo que permite la participación de jugadores con distintos presupuestos.

Modalidades de apuesta

Entre las opciones más utilizadas se encuentran:

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Directo: acertar las cifras en el orden exacto.

acertar las cifras en el orden exacto. Combinado: acertar las mismas cifras en cualquier orden.

acertar las mismas cifras en cualquier orden. Tres cifras: apostar a las tres primeras o tres últimas cifras.

apostar a las tres primeras o tres últimas cifras. Pata: acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. Uña: acertar la última cifra.

Plan de premios

Las modalidades tradicionales del chance contemplan los siguientes pagos:

Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. Tres cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. Dos cifras (pata): paga 50 veces lo jugado.

paga 50 veces lo jugado. Una cifra (uña): paga 5 veces el valor apostado.

El premio final dependerá del monto invertido y de la modalidad seleccionada por el jugador.

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¿Cómo reclamar un premio?

Para cobrar cualquier premio es indispensable presentar el tiquete original en perfecto estado.

Premios menores

Los premios inferiores a 48 UVT pueden reclamarse en puntos autorizados presentando el documento de identidad.

Premios mayores

Cuando el monto supera las 48 UVT, el ganador deberá realizar el trámite directamente ante el operador autorizado y diligenciar los formularios exigidos por la normativa vigente, incluido el formato SIPLAFT en los casos que corresponda.

Además, los premios están sujetos a las retenciones tributarias establecidas por la legislación colombiana.

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Recomendaciones para los apostadores

Los operadores recomiendan conservar el comprobante de la apuesta en buen estado y verificar cuidadosamente los datos impresos antes de abandonar el punto de venta.

Asimismo, recuerdan que el derecho a reclamar un premio tiene una vigencia de un año contado a partir de la fecha del sorteo.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.