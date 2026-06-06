Resultados Caribeña Día hoy, sábado 6 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Este sábado 6 de junio de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Caribeña Día, una de las apuestas permanentes autorizadas en Colombia. Los resultados oficiales permiten a los participantes verificar si la combinación registrada en sus tiquetes coincide con los números favorecidos de la jornada.

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Este sorteo, ampliamente seguido en la región Caribe y en otras zonas del territorio nacional, forma parte de las apuestas permanentes autorizadas en Colombia. Su realización diaria mantiene el interés de quienes buscan conocer los números ganadores y revisar si obtuvieron algún premio de acuerdo con las modalidades de juego disponibles.

Las autoridades y operadores del juego recomiendan verificar los resultados únicamente a través de canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado, ya que este documento es indispensable para cualquier proceso de reclamación.



Resultados Caribeña Día del sábado 6 de junio de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial de esta tarde, estos serán los números correspondientes a la jornada:



Número ganador: [Por definir]

Quinta cifra: [Por definir]

Los resultados son certificados por los operadores autorizados y divulgados minutos después de finalizar la extracción oficial.



¿Cómo funciona Caribeña Día?

La Caribeña Día opera bajo la modalidad de chance o apuesta permanente. Para participar, los jugadores deben seleccionar un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de su apuesta.

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Dependiendo de la modalidad elegida, los participantes pueden obtener premios por acertar el número completo, algunas cifras específicas o combinaciones determinadas. El sistema también incluye una quinta cifra, utilizada en algunas modalidades complementarias establecidas por el operador.

El sorteo se desarrolla diariamente y es supervisado por las entidades competentes encargadas de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.

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Modalidades de apuesta y premios

Los jugadores pueden participar mediante diferentes modalidades, cada una con condiciones específicas de pago:



Cuatro cifras directo: requiere acertar el número exacto en el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: premia cuando las cifras coinciden sin importar el orden.

Tres cifras directo: acierto de los tres números definidos en el orden correcto.

Tres cifras combinado: permite ganar con las cifras acertadas en cualquier posición.

Pata: corresponde al acierto de las dos últimas cifras.

Uña: premia la coincidencia de la última cifra.

El valor de los premios depende del monto apostado y de la modalidad seleccionada al momento de realizar la jugada.

Horario del sorteo Caribeña Día

La Caribeña Día realiza su sorteo todos los días del año, incluidos domingos y festivos. La extracción oficial se lleva a cabo en horas de la tarde, aproximadamente a las 2:30 p. m., horario en el que se conocen las cifras ganadoras de la jornada.

Tras la finalización del evento, los resultados son publicados por los operadores autorizados y replicados por distintos medios informativos para consulta de los apostadores.

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten favorecidos deben conservar el tiquete original sin alteraciones, tachaduras o deterioro. Este documento constituye la única prueba válida para acreditar la apuesta realizada.

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Para reclamar un premio generalmente se requiere:



Presentar el tiquete original.

Mostrar un documento de identidad válido.

Cumplir con los requisitos adicionales exigidos para premios de mayor cuantía.

Los premios menores suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben tramitarse directamente ante las oficinas habilitadas por el operador.

Asimismo, las autoridades recuerdan que los premios de juegos de suerte y azar están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes en Colombia. Por esta razón, recomiendan consultar los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co