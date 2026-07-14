Resultados Caribeña Día, último sorteo del martes 14 de julio de 2026: números ganadores

Avanzan las jornadas de julio y la expectativa entre los apostadores colombianos se mantiene en su punto más alto. Este martes 14 de julio de 2026, miles de ciudadanos acuden a las principales redes de servicios autorizadas con la ilusión de quedarse con el premio mayor de La Caribeña Día, uno de los chances diurnos más queridos, estables y jugados en todo el territorio nacional.

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Más allá de la emoción del juego, cada apuesta por el sistema legal tiene un impacto social directo en el país. Bajo las directrices de Coljuegos, el recaudo derivado de este chance se transfiere formalmente a los fondos de la salud pública regional, garantizando que el entretenimiento diario apoye la dotación y el funcionamiento de hospitales en toda Colombia.



Número Ganador Caribeña Día

El resultado oficial del sorteo de la tarde de hoy, martes 14 de julio, es el siguiente:



Número ganador:

Quinta Balota:

(Nota: Este espacio se actualizará con los datos oficiales tan pronto como finalice el sorteo de las 2:30 p. m. y el operador emita el boletín definitivo de ganadores).

Historia y funcionamiento del sorteo

Aunque La Caribeña surgió originalmente en la costa norte colombiana —diseñada a la medida del entusiasmo y las cábalas del caribeño—, la transparencia de sus sorteos la consolidó como una de las preferidas a nivel nacional. Su amplia distribución comercial se da gracias al respaldo de grandes redes multiservicios como SuperGiros y Sured, lo que facilita que los apostadores jueguen desde cualquier departamento de forma ágil y segura.

El sistema de juego destaca por su simpleza. Durante la transmisión y ante la mirada atenta de las autoridades de control, se seleccionan cuatro números de manera aleatoria a través de urnas con balotas del 0 al 9. La combinación obtenida en el orden exacto dictamina al ganador principal. Adicionalmente, se extrae el número de la "quinta balota", una cifra complementaria que los operadores aprovechan para dinámicas acumuladas, promociones de temporada o planes de doble chance.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

A diferencia de las loterías convencionales, que imponen el valor de una fracción física preimpresa, el chance ofrece total adaptabilidad económica:



Mecánica: El jugador escoge libremente un número de cuatro cifras (desde el 0000 hasta el 9999).

El jugador escoge libremente un número de cuatro cifras (desde el 0000 hasta el 9999). Flexibilidad de costo: Es posible apostar desde montos muy bajos, comenzando en $500 pesos (más el IVA legal correspondiente).

Es posible apostar desde montos muy bajos, comenzando en (más el IVA legal correspondiente). Modalidades de apuesta: Se puede jugar en la modalidad de "directo" (acertar las cuatro cifras en el orden exacto), "combinado" (mismas cifras en cualquier orden), o apostar a aciertos más sencillos como las tres primeras, las tres últimas, o las dos últimas cifras ("pata").

Plan de premios y retenciones por ley

El esquema de premios en Colombia se rige rigurosamente bajo la Ley 643 de 2001:



Cuatro cifras (Directo): Paga $4.500 pesos por cada peso apostado.

Paga $4.500 pesos por cada peso apostado. Tres cifras (Directo): Paga $400 pesos por cada peso apostado.

Paga $400 pesos por cada peso apostado. Dos cifras (Pata): Paga $50 pesos por cada peso apostado.

Paga $50 pesos por cada peso apostado. Una cifra (Uña): Paga $5 pesos por cada peso apostado.

Guía legal para reclamar el premio

Si la suerte le acompaña en el sorteo de este martes 14 de julio, recuerde seguir los siguientes lineamientos legales para cobrar su dinero de forma exitosa:



El formulario original es el único soporte legal para el cobro. Debe presentarse en perfecto estado, sin enmiendas, tachones, roturas o humedad.

Si el monto total es menor a 48 UVT (aproximadamente $2.513.000 pesos), puede reclamarlo directamente en cualquier punto físico de la red de ventas autorizada presentando su cédula original.

(aproximadamente $2.513.000 pesos), puede reclamarlo directamente en cualquier punto físico de la red de ventas autorizada presentando su cédula original. Al superar las 48 UVT, el cobro se debe tramitar en las oficinas principales del concesionario. Allí se requerirá diligenciar el formulario de control de lavado de activos ( SIPLAFT ) y se aplicará la respectiva retención del 20% por concepto del impuesto a las ganancias ocasionales .

) y se aplicará la respectiva retención del . El derecho a cobrar cualquier premio del chance expira tras un año calendario desde la fecha del sorteo. Si no se reclama a tiempo, los recursos pasan por ley al sector salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.