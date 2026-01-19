Resultados Caribeña Día, último sorteo lunes 19 de enero de 2026: números ganadores

Hoy lunes, 19 de enero de 2026, se lleva a cabo un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los juegos de azar más importantes de la región Caribe de Colombia. Durante la transmisión en vivo, que se realiza por los canales oficiales, el sistema seleccionará las cuatro cifras ganadoras en tiempo real. La publicación oficial de los resultados se realiza pocos minutos después del sorteo.
Para participar, los jugadores deben adquirir el tiquete en un punto de venta autorizado, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y definir el valor de la apuesta. Los valores permitidos van desde 500 hasta 10.000 pesos colombianos, lo que permite que distintos presupuestos puedan participar. Conservar el tiquete original es indispensable para reclamar cualquier premio.
Resultados Caribeña Día lunes 19 de enero de 2026
- Número ganador: 2644
- Quinta cifra: 5
El sorteo de La Caribeña Día ofrece la posibilidad de ganar premios importantes. El jugador debe acertar la combinación exacta de cuatro cifras para obtener el premio mayor. Adicionalmente, si se acierta la quinta cifra, el valor del premio aumenta, haciendo que esta modalidad sea una de las más atractivas para los apostadores.
Modalidades de La Caribeña Día
- Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras en el orden indicado.
- Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.
- Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.
- Una cifra o “uña”: acierto de la última cifra del número ganador.
Estas modalidades permiten a los apostadores elegir la que más se ajuste a sus preferencias y presupuesto, aumentando las oportunidades de ganar premios menores o mayores según la estrategia de juego.
Reclamo de premios según el monto
- Premios menores a 48 UVT: presentar el tiquete original en buen estado, cédula de ciudadanía y fotocopia legible.
- Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, diligenciar el formato SIPLAFT disponible en los puntos de venta autorizados.
- Premios superiores a 182 UVT: se requiere además una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia electrónica en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
Otros juegos de chance en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co