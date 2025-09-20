Resultados Caribeña Día último sorteo sábado 20 de septiembre de 2025: este es el número ganador

Publicidad
Este sábado 20 de septiembre de 2025 se llevó a cabo una nueva edición del sorteo Caribeña Día, uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia. Con transmisiones regulares de lunes a sábado a las 2:30 p. m., este sorteo continúa siendo una referencia para miles de apostadores que confían en la suerte de un número de cuatro cifras para alcanzar premios atractivos.
La Caribeña Día ofrece diversas formas de participación, lo que permite a los jugadores adaptar sus apuestas según sus preferencias y estrategias. Entre las principales modalidades se encuentran:
Este resultado fue publicado oficialmente minutos después de la realización del sorteo, como es habitual en este tipo de juegos de azar. La cifra ganadora corresponde al número completo de cuatro dígitos, que es la modalidad más tradicional y directa del juego.
El valor de las apuestas en Caribeña Día está diseñado para ser accesible a un amplio espectro de la población. La apuesta mínima es de $500 pesos colombianos, mientras que la máxima puede alcanzar los $10.000 pesos. Esta flexibilidad permite que personas con distintos niveles de ingreso puedan participar sin comprometer significativamente su economía personal. En caso de resultar ganador, el proceso para reclamar el premio está claramente establecido y depende del monto obtenido, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario). Los requisitos son los siguientes:
Para participar en el sorteo Caribeña Día, los jugadores deben adquirir sus tiquetes en los puntos de venta autorizados en todo el país. El proceso es sencillo: se selecciona un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, se define el valor de la apuesta y se entrega el tiquete que servirá como comprobante en caso de resultar ganador.
