Resultados Chontico Día: consulte los números ganadores para este lunes 2 de marzo

Este lunes 2 de marzo de 2026 se lleva a cabo una nueva edición del popular chance Chontico Día. Como es habitual, la transmisión del sorteo está programada para la 1:00 de la tarde a través de las plataformas oficiales de YouTube. Una vez concluida la emisión, la Lotería del Valle se encargará de certificar y publicar la combinación ganadora.
Es fundamental que los apostadores conserven su tiquete en óptimas condiciones, ya que este documento físico es el comprobante indispensable para efectuar cualquier reclamación en caso de resultar favorecido.
Números ganadores - Lunes 2 de marzo de 2026
A continuación, los resultados para el sorteo de hoy:
- Número ganador: 2514
- Quinta cifra: 7
Horarios y programación del Chontico Millonario
El Chontico ofrece múltiples oportunidades de ganar a lo largo de la semana en diversos horarios:
- Chontico Día: se juega diariamente (incluyendo domingos y festivos) a la 1:00 p. m.
- Chontico Noche:
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábados: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
- Superchontico Millonario: todos los jueves a las 9:30 p. m.
¿Cómo participar y cuánto puede ganar?
Para jugar, el interesado debe seleccionar un número de cuatro cifras y definir el valor de su apuesta (mínimo $500). El tiquete puede adquirirse en puntos autorizados como droguerías, supermercados o plataformas digitales como Paga Todo.
Dependiendo de la modalidad elegida al momento de la compra, los premios se distribuyen así:
- Cuatro cifras (Superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
- Cuatro cifras (Supercombinado): $308 por cada peso.
- Tres cifras (Pleno): $400 por cada peso.
- Tres cifras (Combinado): $83 por cada peso.
- Dos cifras (La pata): $50 por cada peso.
- Una cifra (La uña): $5 por cada peso.
Guía para el cobro de premios
El proceso para reclamar las ganancias varía según el monto obtenido:
- Premios menores a $100.000: pueden cobrarse directamente en el punto de venta donde se adquirió el boleto, presentando el tiquete original y en buen estado.
- Premios iguales o superiores a $100.000: deben gestionarse en oficinas autorizadas (como Paga Todo). El ganador debe ser mayor de edad, presentar copia de su cédula y diligenciar el reverso del tiquete. Para montos elevados, se podrá solicitar el RUT y el pago se realizará mediante cheque bancario.
Importante: según la Ley 1393 de 2010, el ganador tiene un plazo máximo de un año para reclamar su premio. Transcurrido este tiempo, el derecho al cobro expira. Este juego opera bajo la supervisión de Coljuegos y el aval de la Lotería del Valle del Cauca.
Otros chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
