Resultados Chontico Día: consulte los números ganadores para este lunes 2 de marzo

Este lunes 2 de marzo de 2026 se lleva a cabo una nueva edición del popular chance Chontico Día. Como es habitual, la transmisión del sorteo está programada para la 1:00 de la tarde a través de las plataformas oficiales de YouTube. Una vez concluida la emisión, la Lotería del Valle se encargará de certificar y publicar la combinación ganadora.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Es fundamental que los apostadores conserven su tiquete en óptimas condiciones, ya que este documento físico es el comprobante indispensable para efectuar cualquier reclamación en caso de resultar favorecido.



Números ganadores - Lunes 2 de marzo de 2026

A continuación, los resultados para el sorteo de hoy:



Número ganador: 2514

2514 Quinta cifra: 7

Horarios y programación del Chontico Millonario

El Chontico ofrece múltiples oportunidades de ganar a lo largo de la semana en diversos horarios:



Chontico Día: se juega diariamente (incluyendo domingos y festivos) a la 1:00 p. m.

se juega diariamente (incluyendo domingos y festivos) a la Chontico Noche:

Lunes a viernes: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: todos los jueves a las 9:30 p. m.

¿Cómo participar y cuánto puede ganar?

Para jugar, el interesado debe seleccionar un número de cuatro cifras y definir el valor de su apuesta (mínimo $500). El tiquete puede adquirirse en puntos autorizados como droguerías, supermercados o plataformas digitales como Paga Todo.

Dependiendo de la modalidad elegida al momento de la compra, los premios se distribuyen así:



Cuatro cifras (Superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

$4.500 por cada peso apostado. Cuatro cifras (Supercombinado): $308 por cada peso.

$308 por cada peso. Tres cifras (Pleno): $400 por cada peso.

$400 por cada peso. Tres cifras (Combinado): $83 por cada peso.

$83 por cada peso. Dos cifras (La pata): $50 por cada peso.

$50 por cada peso. Una cifra (La uña): $5 por cada peso.

Guía para el cobro de premios

El proceso para reclamar las ganancias varía según el monto obtenido:



Premios menores a $100.000: pueden cobrarse directamente en el punto de venta donde se adquirió el boleto, presentando el tiquete original y en buen estado. Premios iguales o superiores a $100.000: deben gestionarse en oficinas autorizadas (como Paga Todo). El ganador debe ser mayor de edad, presentar copia de su cédula y diligenciar el reverso del tiquete. Para montos elevados, se podrá solicitar el RUT y el pago se realizará mediante cheque bancario.

Importante: según la Ley 1393 de 2010, el ganador tiene un plazo máximo de un año para reclamar su premio. Transcurrido este tiempo, el derecho al cobro expira. Este juego opera bajo la supervisión de Coljuegos y el aval de la Lotería del Valle del Cauca.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



NOTICIAS CARACOL