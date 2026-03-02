Resultados Dorado Mañana: números ganadores para hoy lunes 2 de marzo

Una nueva semana comienza y, con ella, se renuevan las esperanzas para los apostadores de El Dorado Mañana. Este lunes 2 de marzo de 2026, el sorteo se llevará a cabo a las 10:55 a. m., manteniendo su tradición de ser uno de los juegos de azar matutinos preferidos en el país. Los seguidores del sorteo pueden sintonizar la transmisión en directo a través de los canales oficiales de YouTube.

A continuación, presentamos los resultados esperados para la jornada de hoy:

Requisitos para validar su premio

Para que un ciudadano pueda reclamar con éxito sus ganancias, la combinación jugada debe coincidir estrictamente con los números emitidos en el sorteo oficial. De acuerdo con el reglamento, no se validan boletos con cifras en desorden o aciertos parciales que no cumplan con la secuencia establecida en la apuesta original.



Tabla de premios según su apuesta

El Dorado Mañana cuenta con diversas formas de ganar, donde el monto del premio es proporcional a la inversión y al tipo de modalidad elegida:



Modalidad Pago por peso apostado 4 cifras directo 4.500 veces 3 cifras directo 400 veces 4 cifras combinado 208 veces 3 cifras combinado 83 veces 2 cifras (Pata) 50 veces 1 cifra (Uña) 5 veces

¿Cómo realizar el cobro de forma segura?

Si usted resulta ganador este 2 de marzo, debe seguir los protocolos de seguridad y transparencia exigidos por el operador:



Presentación del tiquete: el documento debe ser el original, estar en perfectas condiciones (sin tachaduras) y tener los datos del reverso completos. Identificación: solo se permite el cobro a personas mayores de edad. Montos superiores: si el premio es igual o mayor a $100.000, el trámite debe realizarse en los puntos de atención autorizados para su validación. Premios digitales: para apuestas en plataformas web, existe la opción de transferencia bancaria, previa verificación de los documentos de identidad del titular.

Recuerde que todas las ganancias están sujetas a las retenciones de ley y normativas fiscales vigentes, lo que podría modificar el valor neto que recibirá el ganador.



