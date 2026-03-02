Precio del dólar hoy 2 de marzo: divisa registra leve alza y así está la TRM este lunes

En la apertura de la jornada financiera de hoy, el mercado económico colombiano amanece con una referencia clara sobre el valor de su moneda nacional. Según el reporte oficial del Banco de la República, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este lunes se ha fijado en 3.766,3 pesos por cada dólar estadounidense, lo que representa un leve aumento con respecto a la registrada el pasado 27 de febrero, cuando fue de $3.745.

Este indicador, que es calculado y certificado diariamente por la Superintendencia Financiera de Colombia, no es una cifra al azar. La TRM corresponde al "promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y de venta de dólares" realizadas por las principales entidades del sector, como bancos comerciales, sociedades comisionistas de bolsa y corporaciones financieras, entre otras.



¿Qué implica este valor para el bolsillo nacional?

Para entender el impacto de este precio, es fundamental recordar que la tasa de cambio nominal señala la cantidad de pesos que se deben entregar para adquirir un dólar. Bajo esta lógica, el comportamiento de la moneda puede interpretarse de dos formas:

Depreciación del peso: si se presenta un aumento en la tasa, esto "señala una pérdida de valor de la moneda nacional" , ya que se requieren más pesos por cada unidad de la divisa extranjera.

si se presenta un aumento en la tasa, esto , ya que se requieren más pesos por cada unidad de la divisa extranjera. Apreciación del peso: por el contrario, una disminución en la cifra "muestra un fortalecimiento de la moneda local", al tener que entregar menos pesos por dólar.

Dado que el dólar es la moneda en la que se ejecutan la mayor parte de las transacciones con el exterior, este valor de 3.766,3 pesos servirá como el eje para los negocios pactados con cumplimiento el mismo día. Cabe resaltar que la TRM que rige hoy se establece con base en las operaciones efectuadas por el sistema financiero durante el día anterior, reflejando así el pulso inmediato de la economía colombiana frente a la divisa estadounidense.



¿Cuánto está costando el dólar en pesos colombianos por ciudad?

Este es el reporte de las tasas de cambio de la divisa estadounidense en las capitales más importantes del país para este lunes 2 de marzo, útil para quienes planean realizar operaciones de compra o venta durante el día.



En el centro del país, Bogotá y Medellín comparten un precio de adquisición de 3,620 pesos, aunque difieren en la venta, situándose en 3,710 y 3,780 pesos respectivamente. Por su parte, en Cali, la moneda se cotiza a 3,580 pesos para la compra y 3,700 pesos para la venta.



Hacia la costa y zonas fronterizas, Cartagena presenta los valores más altos, con una compra de 3,750 pesos y una venta de 3,980 pesos. En Cúcuta, los interesados pueden transar a 3,640 pesos (compra) y 3,690 pesos (venta), mientras que en Pereira, la tasa se ubica en 3,730 pesos para adquirir el billete verde y 3,800 pesos para su enajenación.



Resumen de cotizaciones por ciudad

Ciudad Compra Venta Cartagena 3,750 3,980 Pereira 3,730 3,800 Medellín 3,620 3,780 Bogotá 3,620 3,710 Cali 3,580 3,700 Cúcuta 3,640 3,690

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

