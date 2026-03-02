Resultados Caribeña Día: Consulte el número ganador de hoy, lunes 2 de marzo

Este lunes 2 de marzo de 2026 se lleva a cabo una nueva jornada del popular sorteo La Caribeña Día, una de las opciones favoritas de los apostadores en la región. Como es costumbre, la emisión oficial está programada para iniciar a las 2:30 de la tarde a través de los canales autorizados de YouTube, permitiendo a los participantes seguir el desarrollo del evento en tiempo real.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Una vez finalizada la transmisión y validados los resultados por las autoridades correspondientes, la combinación ganadora se publicará pocos minutos después. Esta rapidez en la información permite que cada jugador verifique de inmediato si su número coincide con el resultado oficial del día.



Números ganadores - Lunes 2 de marzo de 2026

A continuación, los resultados previstos para el sorteo de hoy:



Número ganador: Por definir

Por definir Quinta cifra: Por definir

Condiciones para reclamar su premio

Si usted resulta favorecido en la jornada de hoy, es indispensable tener en cuenta las directrices para hacer efectivo su cobro de manera exitosa:



Integridad del boleto: el soporte físico de la apuesta debe entregarse en condiciones adecuadas. No se aceptarán tiquetes que presenten tachones, enmendaduras o cualquier tipo de alteración que dificulte su lectura o validación. Soporte único: recuerde que el boleto original es el único documento legal que acredita la apuesta ganadora y el derecho al premio. Beneficio adicional: en las modalidades que contemplan una quinta cifra, si esta coincide con la registrada en su boleto, el valor total del premio se incrementará significativamente, otorgando un margen de ganancia superior al habitual.

¿Cómo participar del chance la Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

Las apuestas de La Caribeña Día pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, lo que permite ajustar el valor según la disponibilidad económica del jugador. Los premios se liquidan en UVT y el proceso de cobro cambia según el monto obtenido, por lo que es necesario cumplir con los requisitos establecidos para cada rango.

Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. Cuando el premio está entre 48 y 181 UVT, además de estos documentos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos autorizados. Si el valor del premio es de 182 UVT o más, se deben entregar los documentos básicos acompañados de una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica, proceso que normalmente toma ocho días hábiles.



Para participar en el sorteo, es necesario adquirir el tiquete en un punto autorizado, seleccionar un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, que es indispensable para reclamar cualquier premio.



Modalidades de la Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

NOTICIAS CARACOL