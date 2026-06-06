Resultados Chontico Día hoy, sábado 6 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Este sábado 6 de junio de 2026 de juega una nueva edición del Chontico Día, uno de los sorteos de chance más consultados del país debido a su frecuencia diaria y a las múltiples opciones de premio que ofrece a los apostadores.

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Como es habitual, el resultado oficial se conoce durante la tarde, una vez finaliza el proceso de extracción autorizado por las entidades encargadas de supervisar el juego.

Resultados de Chontico Día hoy, 6 de junio de 2026

Una vez concluya el sorteo correspondiente a este sábado, estos serán los resultados oficiales de la jornada:



Número ganador: 7063

7063 Quinta cifra: 5

Los resultados son publicados minutos después del sorteo en las plataformas autorizadas y medios habilitados para la divulgación oficial.



¿A qué hora juega Chontico Día?

Chontico Día realiza sorteos todos los días del año, incluyendo domingos y festivos.



La extracción oficial se lleva a cabo a la 1:00 p.m., horario en el que miles de apostadores permanecen atentos para conocer la combinación favorecida.

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Su frecuencia diaria ha convertido a este juego en uno de los más populares dentro de la modalidad de apuestas permanentes en Colombia.

¿Cómo se juega Chontico Día?

La dinámica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999 y definir el valor que se desea apostar.

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Los participantes pueden realizar sus jugadas en puntos autorizados, establecimientos comerciales habilitados y plataformas digitales que cuenten con autorización para operar juegos de suerte y azar.

Asimismo, existe la posibilidad de elegir los números manualmente o permitir que el sistema genere una combinación aleatoria.

Modalidades de premio de Chontico Día

El juego contempla diferentes categorías de pago según el número de cifras acertadas y el tipo de apuesta realizada.

Entre las principales modalidades se encuentran:



Una cifra.

Dos cifras.

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Cuatro cifras directas.

Cuatro cifras combinadas.

La cuantía del premio dependerá del monto apostado y de la modalidad seleccionada por cada jugador al momento de realizar la compra del tiquete.

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¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores deben conservar el comprobante original en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones que puedan afectar su validez.

Para reclamar un premio generalmente se requiere:



Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Información adicional en caso de premios de mayor valor.

Los premios de menor cuantía suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más elevados deben tramitarse directamente ante las oficinas habilitadas por el operador.

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Las autoridades recuerdan que los premios cuentan con un plazo legal para ser reclamados. Una vez vencido ese periodo, el ganador pierde el derecho al cobro de acuerdo con la normativa vigente.

Recomendaciones para verificar los resultados

Los operadores del juego recomiendan revisar cuidadosamente los datos impresos en el tiquete antes de abandonar el punto de venta y consultar los resultados únicamente mediante canales oficiales.

También aconsejan evitar compartir fotografías completas del comprobante en redes sociales o aplicaciones de mensajería para prevenir posibles fraudes o intentos de suplantación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co