Los créditos de vivienda con las tasas más bajas en Colombia este 2026, según la Superfinanciera

Las tasas de interés siguen siendo uno de los factores que más pesan al momento de comprar vivienda. Una diferencia de uno o dos puntos porcentuales puede representar millones de pesos en el valor total que una persona termina pagando durante la vida del crédito.

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De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia, con corte al 10 de julio de 2026, fecha correspondiente al último desembolso reportado para este segmento, el promedio ponderado de las tasas para créditos de vivienda se ubicó en 14,58 % efectivo anual. El reporte reúne información de 17 entidades financieras, las cuales realizaron 2.678 desembolsos por un monto superior a los $443.890 millones.



Fondo Nacional del Ahorro registra la tasa más baja para crédito de vivienda

Los datos muestran que el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) encabeza el listado de tasas más bajas del mercado con una tasa promedio ponderada de 11,2 % efectivo anual. La diferencia frente al promedio general del sector es de 3,38 puntos porcentuales, una brecha que puede tener impacto en el valor de las cuotas mensuales y en el costo final de la financiación. Después del FNA aparece Banco Agrario con una tasa de 12,9 %, mientras que Bancoomeva ocupa el tercer lugar con 13,2 %. Estas tres entidades son las únicas que se ubicaron por debajo del 13,5 % dentro de la medición realizada por la Superfinanciera.



Los bancos con tasas entre 13 % y 14 %

La Superintendencia de Colombia también muestra un grupo de entidades que se mantienen en una franja cercana al 14 %. En ese segmento se encuentra Itaú con una tasa de 13,7 %, seguido por AV Villas con 13,8 %, BBVA Colombia con 13,9 % y Banco Caja Social con 14,0 %. Más arriba aparecen La Hipotecaria con 14,2 % y Confiar con 14,3 %. Estas cifras se ubican por debajo del promedio general reportado por la Superintendencia Financiera para el conjunto de entidades evaluadas. Para quienes buscan financiación de vivienda, este rango representa una diferencia relevante frente a las entidades que registran tasas superiores al 15 %.



¿Qué entidades reportaron las tasas más altas en los créditos de vivienda?

En la parte superior del listado aparecen varias entidades con tasas por encima del promedio del mercado. Banco Davivienda reportó 14,8 %, Banco de Occidente 15,2 %, Banco de Bogotá 15,3 %, Bancolombia 15,4 % y Colpatria 15,5 %. Por encima de ese nivel se encuentran Confiar con 15,9 %, Credifamilia con 16,4 % y Banco Unión con 17,1 %, la cifra más alta dentro de la medición publicada. Entre la tasa de Banco Unión y la del Fondo Nacional del Ahorro existe una diferencia de 5,9 puntos porcentuales.



Créditos de vivienda VIS en pesos con tasas más bajas

De acuerdo con la gráfica suministrada, las entidades con las menores tasas para créditos de vivienda VIS en pesos, ordenadas de menor a mayor, son:



Fondo Nacional del Ahorro (FNA): 10,6 % Bancoomeva: 12,8 % Banco Agrario: 13,1 % Banco de Occidente: 13,2 % BBVA Colombia: 13,5 % AV Villas: 13,5 % Banco Caja Social: 13,6 % Cotrafa: 13,9 % Confiar: 14,0 % Banco Davivienda: 14,4 % Davibank: 14,8 % Banco de Bogotá: 15,0 % Bancolombia: 15,2 % Banco Unión: 16,5 %

Según la Superfinanciera, hasta el 10 de julio de 2026 el Fondo Nacional del Ahorro registra la tasa más baja para vivienda VIS en pesos con 10,6 % efectivo anual, mientras que Banco Unión presenta la tasa más alta con 16,5 % efectivo anual. La diferencia entre ambas entidades es de 5,9 puntos porcentuales.



Créditos de vivienda VIS en UVR con tasas más bajas

De acuerdo con la Superintendencia Financiera, estas son las entidades ordenadas de la menor a la mayor tasa de interés promedio ponderada para créditos de vivienda VIS en UVR:



Fondo Nacional del Ahorro (FNA): 10,7 %

BBVA Colombia: 12,6 %

Banco Caja Social: 12,9 %

Banco Davivienda: 13,6 %

La Hipotecaria: 14,1 %

AV Villas: 14,4 %

Banco de Bogotá: 14,8 %

Banco Davibank: 14,9 %

Bancolombia: 15,1 %

Credifamilia: 16,6 %

El Fondo Nacional del Ahorro registra la tasa más baja para créditos de vivienda VIS en UVR, con 10,7 % efectivo anual. Le siguen BBVA Colombia, con 12,6 %, y Banco Caja Social, con 12,9 %, entidades que también se ubican por debajo del promedio de varias de las organizaciones participantes.



Créditos de vivienda No VIS en UVR con tasas más bajas

De acuerdo con la gráfica suministrada, estas son las entidades ordenadas de la menor a la mayor tasa de interés promedio ponderada para créditos de vivienda No VIS en UVR:



Fondo Nacional del Ahorro (FNA): 12,9 %

Banco Caja Social: 13,2 %

BBVA Colombia: 13,6 %

Banco de Occidente: 13,7 %

Banco de Bogotá: 15,2 %

Bancolombia: 15,4 %

Banco Davivienda: 16,1 %

Créditos de vivienda No VIS en pesos con tasas más bajas

De acuerdo con la gráfica suministrada, estas son las entidades ordenadas de la menor a la mayor tasa de interés promedio ponderada para créditos de vivienda No VIS en pesos:



Banco de Occidente: 11,9 %

Banco de Bogotá: 13,8 %

BBVA Colombia: 14,1 %

Banco Davivienda: 14,8 %

Banco Davibank: 15,3 %

El Banco de Occidente registra la tasa más baja en esta modalidad, con 11,9 % efectivo anual, ubicándose por debajo del resto de entidades que reportaron desembolsos para vivienda No VIS en pesos. Le siguen Banco de Bogotá, con 13,8 %, y BBVA Colombia, con 14,1 %.



¿Por qué importa comparar las tasas antes de solicitar un crédito?

Al adquirir vivienda, muchas personas enfocan la atención en la cuota mensual. Sin embargo, la tasa de interés determina cuánto terminará pagando el comprador durante el plazo total del crédito. Un préstamo hipotecario suele extenderse entre 10 y 30 años. Por esa razón, pequeñas variaciones en la tasa pueden traducirse en diferencias significativas en el pago de intereses.

Los datos de la Superintendencia Financiera permiten identificar qué entidades están desembolsando créditos con menores costos financieros, información que sirve como punto de referencia antes de iniciar un proceso de solicitud. También es importante tener en cuenta que la tasa final puede cambiar dependiendo del perfil del cliente, nivel de ingresos, plazo, valor financiado, tipo de vivienda y condiciones comerciales definidas por cada entidad.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL