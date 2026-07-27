Precio del dólar en Colombia hoy, 27 de julio de 2026: así abrió la TRM este lunes; vuelve a caer

El precio del dólar en Colombia comenzó la semana con una nueva caída. Para este lunes 27 de julio de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fue fijada en 3.210,56 pesos por dólar, valor que estará vigente durante la jornada y que refleja un descenso frente al registro que estuvo en vigor el pasado viernes. El 24 de julio de 2026, la TRM se ubicó en 3.219,31 pesoss. Para este lunes, la cotización bajó dejando una reducción de 8,75 pesos por dólar. En términos porcentuales, la variación fue de-0,27 %.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La cifra muestra que el peso colombiano ganó terreno frente a la divisa estadounidense durante el cierre de la semana anterior. Aunque el movimiento fue limitado, mantuvo la tendencia observada en varias jornadas recientes, en las que el dólar ha registrado valores inferiores a los vistos al comienzo de julio. El comportamiento del dólar durante julio deja ver una caída acumulada. Al inicio del mes, la TRM se encontraba en 3.440,83 pesos por dólar. Para este 27 de julio, el indicador se ubica en 3.210,56 pesos, una diferencia de 230,27 pesos. Eso significa que, en lo corrido del mes, la moneda estadounidense ha registrado una disminución de 6,69 % frente al peso colombiano.

Durante las últimas semanas de julio, la TRM se ha movido en niveles inferiores a los observados durante junio. Los registros recientes muestran valores de 3.262,58 pesos el 21 de julio, 3.238,19 pesos el 22 de julio, 3.206,86 pesos el 23 de julio y 3.219,31 pesos el 24 de julio, antes de llegar a los 3.210,56 pesos de este lunes.



Precio del dólar en casas de cambio

La comparación con el cierre de junio también evidencia la tendencia descendente del mercado cambiario. Frente al mismo periodo del mes anterior, la TRM presenta una reducción cercana a 233 pesos, equivalente a una variación de-6,77 %. Con esta cotización, un monto de 100 dólares equivale a 321.056 pesos colombianos, mientras que 1.000 dólares representan 3.210.560 pesos, tomando como referencia la TRM vigente para este lunes 27 de julio. A continuación, le compartimos el precio promedio del dólar en casas de cambio en las ciudades principales del país:



Ciudad Precio de compra (promedio) Precio de venta (promedio) Bogotá D.C. $3.300 $3.380 Medellín $3.340 $3.490 Cali $3.200 $3.400 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.300 $3.350 Pereira $3.730 $3.800

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL