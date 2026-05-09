Resultados Chontico Día hoy, sábado 9 de mayo de 2026: números ganadores

Este sábado 9 de mayo de 2026 se desarrolla una nueva edición del sorteo del Chontico Día, uno de los juegos de chance más tradicionales del Valle del Cauca y que diariamente reúne a miles de apostadores en Colombia.

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El Chontico Día mantiene su dinámica habitual de juego, basada en la selección de un número de cuatro cifras, lo que lo convierte en una de las modalidades más accesibles dentro del sistema de apuestas en el país. La expectativa se concentra en cada sorteo debido a la posibilidad de obtener premios según el nivel de acierto.

Resultado del Chontico Día hoy, 9 de mayo de 2026

Una vez culmina el sorteo oficial, los resultados del Chontico Día quedan registrados de la siguiente manera:



Número ganador: por definir

Quinta cifra: por definir

Los resultados son verificados y publicados en canales autorizados, por lo que se recomienda a los jugadores contrastar la información únicamente en fuentes oficiales antes de iniciar cualquier proceso de cobro.



Funcionamiento del Chontico Día

El Chontico Día opera bajo una mecánica sencilla. El jugador selecciona un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y define el valor de su apuesta. Esta puede realizarse en puntos autorizados o mediante plataformas habilitadas, donde también existe la opción de elegir el número de forma automática.



El valor mínimo de participación se mantiene en 500 pesos, lo que permite el acceso a una amplia base de jugadores en distintas regiones del país.



Modalidades de premio

El plan de premios del Chontico Día depende del nivel de coincidencia con el número ganador. Entre las principales modalidades se encuentran:HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co



Una cifra (uña)

Dos cifras (pata)

Tres cifras (pleno o combinado)

Cuatro cifras (superpleno o supercombinado)

Cada modalidad establece un porcentaje de ganancia distinto según el tipo de acierto registrado en el tiquete.



Recomendaciones para el cobro de premios

Para reclamar cualquier premio del Chontico Día es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, sin enmendaduras ni alteraciones. Este documento es el único soporte válido para el cobro.

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Los premios menores pueden reclamarse en los mismos puntos de venta, mientras que los montos superiores requieren trámites adicionales en oficinas autorizadas, donde se solicita documento de identidad y otros soportes según el valor ganado.

El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más constantes en el país, con sorteos diarios que mantienen la atención de los jugadores y la expectativa de acertar la combinación ganadora.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co