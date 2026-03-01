Resultados Sinuano Día último sorteo del domingo 1 de marzo de 2026: números ganadores

El sorteo El Sinuano Día está programado para realizarse este domingo, 1 de marzo de 2026, dentro del horario establecido por la entidad operadora. Esta modalidad se lleva a cabo todos los días del año, incluidos los festivos, y conserva un horario fijo a las 2:30 de la tarde. La emisión oficial se desarrolla mediante los canales autorizados en YouTube. Desde allí se transmite en directo cada una de las etapas del sorteo, lo que permite seguir su ejecución sin interrupciones.
Una vez concluye la transmisión, se publica el resultado correspondiente a la jornada. Con este procedimiento se garantiza que todas las personas participantes tengan acceso inmediato al número seleccionado.
Para anotar el número ganador, se debe escribir la combinación tal como aparece en pantalla, sin cambiar ningún dígito. Cada número hace parte del resultado oficial y debe registrarse sin ajustes. cuando el sorteo incluye la quinta cifra, también debe agregarse de la misma manera. Mantener la secuencia completa y en el orden correcto permite confirmar sin problemas el resultado en caso de acierto.
Resultados Sinuano Día último sorteo del domingo 1 de marzo de 2026
- Número ganador de cuatro cifras: 4237
- Quinta cifra: 7
El sorteo El Sinuano Día se desarrolla mediante baloteras y sigue un procedimiento establecido para cada jornada. En el lugar están presentes un notario y los delegados autorizados, encargados de supervisar y certificar cada paso del proceso. La transmisión se realiza en vivo a través de los canales oficiales, lo que permite observar el desarrollo completo: inicio del acto, manipulación de las baloteras, extracción del número y verificación final. Este esquema garantiza que el sorteo pueda seguirse de principio a fin y que cada etapa cuente con trazabilidad.
¿Cómo jugar El Sinuano Día?
El Sinuano Día se juega bajo un esquema definido y sus resultados se publican por los canales oficiales. El sorteo se rige por las normas del ente que regula el juego en el país y consiste en acertar cuatro cifras en el mismo orden en el que son extraídas. Existen modalidades que permiten apostar por combinaciones de tres o dos cifras, con premios asociados a cada opción. El juego incluye también la cifra conocida como la quinta, una balota adicional que se incorpora al resultado según la modalidad de apuesta seleccionada.
Últimos resultados de El Sinuano
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Día
|28 febrero 2026
|7931
|Sinuano Noche
|28 febrero 2026
|9188
|Sinuano Día
|27 febrero 2026
|0938
|Sinuano Noche
|27 febrero 2026
|6390
|Sinuano Día
|26 febrero 2026
|9667
|Sinuano Noche
|26 febrero 2026
|4396
|Sinuano Día
|25 febrero 2026
|4964
|Sinuano Noche
|25 febrero 2026
|8640
|Sinuano Día
|24 febrero 2026
|1591
|Sinuano Noche
|24 febrero 2026
|6328
|Sinuano Día
|23 febrero 2026
|1424
|Sinuano Noche
|23 febrero 2026
|5057
|Sinuano Día
|22 febrero 2026
|2575
|Sinuano Noche
|22 febrero 2026
|8463
|Sinuano Día
|21 febrero 2026
|1742
|Sinuano Noche
|21 febrero 2026
|1829
|Sinuano Día
|20 febrero 2026
|4309
|Sinuano Noche
|20 febrero 2026
|5778
|Sinuano Día
|19 febrero 2026
|3680
|Sinuano Noche
|19 febrero 2026
|2190
|Sinuano Día
|18 febrero 2026
|7265
|Sinuano Noche
|18 febrero 2026
|8751
|Sinuano Día
|17 febrero 2026
|8269
|Sinuano Noche
|17 febrero 2026
|2654
|Sinuano Día
|16 febrero 2026
|7897
|Sinuano Noche
|16 febrero 2026
|7340
|Sinuano Día
|15 febrero 2026
|4162
|Sinuano Noche
|15 febrero 2026
|2111
|Sinuano Día
|14 febrero 2026
|6608
|Sinuano Noche
|14 febrero 2026
|7743
Modalidades del Sinuano Día
El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:
- 4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.
- 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
- 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
- 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
- 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
- 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
- Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.
Otros juegos de chance en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
