Resultados Sinuano Día último sorteo del domingo 1 de marzo de 2026: números ganadores

El sorteo El Sinuano Día está programado para realizarse este domingo, 1 de marzo de 2026, dentro del horario establecido por la entidad operadora. Esta modalidad se lleva a cabo todos los días del año, incluidos los festivos, y conserva un horario fijo a las 2:30 de la tarde. La emisión oficial se desarrolla mediante los canales autorizados en YouTube. Desde allí se transmite en directo cada una de las etapas del sorteo, lo que permite seguir su ejecución sin interrupciones.

Una vez concluye la transmisión, se publica el resultado correspondiente a la jornada. Con este procedimiento se garantiza que todas las personas participantes tengan acceso inmediato al número seleccionado.



Para anotar el número ganador, se debe escribir la combinación tal como aparece en pantalla, sin cambiar ningún dígito. Cada número hace parte del resultado oficial y debe registrarse sin ajustes. cuando el sorteo incluye la quinta cifra, también debe agregarse de la misma manera. Mantener la secuencia completa y en el orden correcto permite confirmar sin problemas el resultado en caso de acierto.



Resultados Sinuano Día último sorteo del domingo 1 de marzo de 2026

Número ganador de cuatro cifras : 4237

: Quinta cifra: 7

El sorteo El Sinuano Día se desarrolla mediante baloteras y sigue un procedimiento establecido para cada jornada. En el lugar están presentes un notario y los delegados autorizados, encargados de supervisar y certificar cada paso del proceso. La transmisión se realiza en vivo a través de los canales oficiales, lo que permite observar el desarrollo completo: inicio del acto, manipulación de las baloteras, extracción del número y verificación final. Este esquema garantiza que el sorteo pueda seguirse de principio a fin y que cada etapa cuente con trazabilidad.



¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El Sinuano Día se juega bajo un esquema definido y sus resultados se publican por los canales oficiales. El sorteo se rige por las normas del ente que regula el juego en el país y consiste en acertar cuatro cifras en el mismo orden en el que son extraídas. Existen modalidades que permiten apostar por combinaciones de tres o dos cifras, con premios asociados a cada opción. El juego incluye también la cifra conocida como la quinta, una balota adicional que se incorpora al resultado según la modalidad de apuesta seleccionada.



Últimos resultados de El Sinuano

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 28 febrero 2026 7931 Sinuano Noche 28 febrero 2026 9188 Sinuano Día 27 febrero 2026 0938 Sinuano Noche 27 febrero 2026 6390 Sinuano Día 26 febrero 2026 9667 Sinuano Noche 26 febrero 2026 4396 Sinuano Día 25 febrero 2026 4964 Sinuano Noche 25 febrero 2026 8640 Sinuano Día 24 febrero 2026 1591 Sinuano Noche 24 febrero 2026 6328 Sinuano Día 23 febrero 2026 1424 Sinuano Noche 23 febrero 2026 5057 Sinuano Día 22 febrero 2026 2575 Sinuano Noche 22 febrero 2026 8463 Sinuano Día 21 febrero 2026 1742 Sinuano Noche 21 febrero 2026 1829 Sinuano Día 20 febrero 2026 4309 Sinuano Noche 20 febrero 2026 5778 Sinuano Día 19 febrero 2026 3680 Sinuano Noche 19 febrero 2026 2190 Sinuano Día 18 febrero 2026 7265 Sinuano Noche 18 febrero 2026 8751 Sinuano Día 17 febrero 2026 8269 Sinuano Noche 17 febrero 2026 2654 Sinuano Día 16 febrero 2026 7897 Sinuano Noche 16 febrero 2026 7340 Sinuano Día 15 febrero 2026 4162 Sinuano Noche 15 febrero 2026 2111 Sinuano Día 14 febrero 2026 6608 Sinuano Noche 14 febrero 2026 7743

Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL