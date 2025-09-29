Resultados Chontico Día último sorteo hoy, lunes 29 de septiembre de 2025: números ganadores

Publicidad
El lunes 29 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 8203 del Chontico Día, una modalidad de chance que se realiza diariamente en horas de la tarde, sin excepción de domingos ni festivos. Este sorteo tiene operación en el suroccidente del país, con actividad registrada principalmente en el departamento del Valle del Cauca, donde se observa una participación sostenida por parte de quienes realizan apuestas.
El mecanismo del Chontico Día consiste en la selección de un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999. Este número se elige mediante un procedimiento aleatorio que permite la inclusión de cualquier persona interesada en participar. El proceso está estructurado para que el resultado pueda ser verificado públicamente. Una vez definido el número ganador, este se publica a través de medios digitales, canales oficiales y puntos de venta autorizados. La divulgación del resultado permite que los participantes accedan a la información de forma directa. Esta práctica forma parte del sistema de control que rige el desarrollo del juego.
Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:
Cada sorteo del Chontico Día se transmite en directo, lo que permite a los participantes observar el desarrollo completo del procedimiento. Esta transmisión facilita el seguimiento del proceso y la verificación de su ejecución. Para mantener el orden y la legalidad del juego, se implementan medidas de control que regulan cada etapa de la extracción. Al concluir la jornada, los resultados son publicados por la Lotería del Valle del Cauca, entidad encargada de la operación del juego. La información se pone a disposición del público mediante canales digitales, medios oficiales y puntos de venta autorizados. Esta distribución permite el acceso inmediato a los datos del sorteo, lo que favorece la consulta por parte de quienes participaron.
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|6303
|28 de septiembre del 2025
|8451
|Chontico Día
|8202
|28 de septiembre del 2025
|0832
|Chontico Noche
|6302
|27 de septiembre del 2025
|7382
|Chontico Día
|8201
|27 de septiembre del 2025
|3254
|Super Chontico Noche
|6301
|25 de septiembre del 2025
|2121
|Chontico Noche
|6300
|26 de septiembre del 2025
|8121
|Chontico Día
|8200
|26 de septiembre del 2025
|3828
|Chontico Noche
|6299
|25 de septiembre del 2025
|2307
|Chontico Día
|8199
|25 de septiembre del 2025
|4937
|Chontico Noche
|6298
|24 de septiembre del 2025
|9474
|Chontico Día
|8198
|24 de septiembre del 2025
|1994
|Chontico Noche
|6297
|23 de septiembre del 2025
|9233
|Chontico Día
|8197
|23 de septiembre del 2025
|6128
|Chontico Noche
|6296
|22 de septiembre del 2025
|4722
|Chontico Día
|8196
|22 de septiembre del 2025
|1219
Modalidades de premio
El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:
El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:
Requisitos
En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL