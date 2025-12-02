Resultados Chontico Día, último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025: números ganadores

El Chontico Día, uno de los sorteos de chance más tradicionales del Valle del Cauca, vuelve a ocupar la atención de miles de apostadores este 2 de diciembre de 2025. Como cada jornada, el sorteo se transmite en vivo a la 1:00 p. m. a través de los canales oficiales, garantizando un proceso visible, auditado y ajustado a los lineamientos regulatorios de Coljuegos.



Para quienes jugaron, este momento representa la oportunidad de confirmar si su número fue favorecido, siempre recordando una recomendación importante, el tiquete debe estar en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras, pues cualquier alteración invalida la posibilidad de reclamar un premio.



Resultado EN VIVO del Chontico Día este martes 2 de diciembre de 2025

Al cierre de la emisión, el Chontico Día publica el resultado oficial, que incluye la quinta cifra, un componente adicional utilizado en varias modalidades de apuesta. Esta vez la cifra ganadora es:



Número ganador: 2190

2190 Dos últimas cifras: 90

90 Tres últimas cifras: 190

190 La quinta: 1

¿Cómo jugar el Chontico Millonario?

Para participar, el apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras, elegir el valor de la apuesta y adquirir el tiquete en un punto autorizado. El sistema permite escoger la combinación manualmente o dejar que el sistema genere un número automático. El valor mínimo para jugar es de $500.

Los puntos de venta pueden ser tiendas, droguerías, supermercados, papelerías o plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.



Modalidades de premio del Chontico Millonario

El Chontico ofrece múltiples formas de ganar, según el acierto y la cifra seleccionada:



Uña (1 cifra): paga $5 por peso apostado.

Pata (2 cifras): paga $50 por peso apostado.

Pleno (3 cifras directo): paga $400 por peso apostado.

Pleno combinado: paga $83 por peso apostado.

Superpleno (4 cifras directo): paga $4.500 por cada peso jugado.

Supercombinado: paga $308 por peso apostado.

Cada modalidad debe ser elegida previamente al momento de registrar la apuesta.



Horarios oficiales del Chontico

Chontico Día: todos los días a la 1:00 p. m., incluidos domingos y festivos.

Chontico Noche:

Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Lunes a viernes: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m. Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

¿Ganó? así puede reclamar su premio

El cobro depende del monto ganado y del canal en el que se realizó la apuesta:

Premios menores (hasta $100.000)

Se reclaman directamente en el punto donde se realizó la apuesta.

Se exige el tiquete original, sin daños, tachaduras ni dobleces excesivos.

Premios desde $100.000 en adelante

El cobro se realiza en puntos autorizados como Paga Todo.

El ganador debe presentar:

Tiquete original diligenciado al reverso.

Fotocopia de la cédula.

Ser mayor de edad.

En casos específicos, pueden solicitar documentos adicionales como el RUT o certificaciones tributarias. El pago se hace por medio de cheque, el cual debe cobrarse en la entidad bancaria indicada por el operador.

Es importante que sepa que los tiquetes ganadores tienen una vigencia de un año, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El juego del Chontico está vigilado por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación y autenticidad de cada sorteo están a cargo de la Lotería del Valle del Cauca, responsable de garantizar transparencia, trazabilidad y cumplimiento normativo.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

