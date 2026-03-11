Resultados Chontico Día último sorteo hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: números ganadores

El sorteo 8365 del Chontico Día está programado para el 11 de marzo de 2026. La transmisión comenzará a la 1:00 p. m. por los canales oficiales en YouTube, donde se mostrará todo el proceso del sorteo. Al cierre de la emisión, la Lotería del Valle publicará el número ganador en sus plataformas digitales. Quienes participen deben mantener el boleto en buen estado y sin cambios, ya que es el documento que permite hacer cualquier reclamación en caso de acierto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Resultados Chontico Día último sorteo miércoles 11 de marzo de 2026

Número ganador : 4886

: 4886 Quinta cifra: 0

Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

El proceso inicia con la elección de un número de cuatro cifras y la definición del monto que se desea apostar. Después se compra el tiquete en un punto autorizado, ya sea una tienda, papelería, droguería, supermercado o a través de plataformas habilitadas, entre ellas Paga Todo para quienes se encuentran en Bogotá, Soacha o Cundinamarca. Durante la compra, el sistema permite ingresar directamente el número escogido o seleccionar una opción generada al azar. El valor mínimo permitido para participar es de $500.



Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El cobro del premio depende directamente del valor obtenido en el sorteo. Los premios se manejan en dos rangos. El primero corresponde a valores inferiores a 100.000 pesos. En estos casos, el pago se puede recibir en el mismo punto donde se compró el tiquete. Para hacerlo, se debe presentar el tiquete original en buen estado, ya que es el único soporte que confirma el derecho al premio.

El segundo rango aplica cuando el valor ganado es igual o superior a 100.000 pesos. En esta situación, el cobro debe realizarse en puntos autorizados, como las oficinas de Paga Todo. La persona que reclama debe ser mayor de edad, escribir sus datos en el reverso del tiquete y entregar una fotocopia de la cédula. En premios más altos pueden solicitar documentos adicionales, como el RUT o formularios relacionados con la condición de declarante. El pago se entrega mediante cheque, que luego debe cobrarse en un banco autorizado.



El tiquete ganador tiene vigencia de un año contado desde la fecha del sorteo. Pasado ese tiempo, el derecho al cobro se pierde conforme a la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico opera bajo supervisión de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co