Precio del dólar hoy 11 de marzo de 2026: así está la Tasa Representativa del Mercado este miércoles.

Este miércoles 11 de marzo de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el dólar estadounidense se situó en $3.710,50 COP por cada dólar. Esto representa una disminución de 34,34 pesos respecto a la TRM registrada el día anterior, fijada en 3.744,84 pesos.

Durante la jornada de martes 10 de marzo, utilizada como referencia para calcular la TRM del miércoles 11, el mercado spot mostró movimientos variados. La apertura se registró en 3.732,50 pesos, mientras que el precio máximo alcanzado fue de 3.750,00 pesos y el mínimo de 3.692,10 pesos.



El lunes 9 de marzo la divisa había mostrado estabilidad frente al domingo 8 de marzo y había aumentado frente al viernes 6 de marzo. Según los registros oficiales, la TRM del lunes 9 no presentó variación respecto al día anterior, pero había acumulado una ganancia de 0,78% en comparación con el mismo día de la semana previa.



La cifra de $3.795,55 representaba un incremento de 29,25 pesos respecto al lunes 2 de marzo, resultado de los ajustes del mercado tras un fin de semana con señales mixtas en el entorno cambiario local e internacional. El comportamiento del mercado indica una tendencia negativa en las últimas sesiones, con ligeras recuperaciones en algunos periodos.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad

Precio de compra

Precio de venta

Bogotá D.C.

$ 3.710

$ 3.790

Medellín

$ 3.630

$ 3.790

Cali

$ 3.580

$ 3.700

Cartagena

$ 3.750

$ 3.980

Cúcuta

$ 3.680

$ 3.730

Pereira

$ 3.730

$ 3.800



¿Qué se espera del comportamiento del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, le explicó a Noticias Caracol que, "en un escenario alcista para el dólar, donde se mantenga un entorno geopolítico tensionado y los datos macroeconómicos en Estados Unidos, particularmente los relacionados con empleo y actividad, sorprendan positivamente, podríamos observar una profundización en la apreciación global del billete verde. Este escenario reforzaría la narrativa de tasas altas por más tiempo y consolidaría flujos hacia activos refugio. Bajo este contexto, el USD/COP podría aproximarse a la zona de $3.900, en un entorno de fortalecimiento global del dólar y mayor presión sobre monedas emergentes, incluso con commodities actuando parcialmente como soporte defensivo".

"Por el contrario, en un escenario bajista para el dólar, donde la tensión geopolítica comience a moderarse y los datos macroeconómicos estadounidenses muestren señales de desaceleración, podríamos ver una reversión parcial del movimiento inicial, con retrocesos en el dólar a nivel global y recomposición del apetito por riesgo. En este caso, las monedas emergentes podrían recuperar terreno, con el peso colombiano apreciándose nuevamente a niveles de $3.700, apoyados además por un contexto favorable en commodities y una menor presión desde el frente externo", agregó.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

