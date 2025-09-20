Resultados Chontico Día último sorteo hoy, sábado 20 de septiembre de 2025: números ganadores

El sorteo Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos del suroccidente colombiano, con especial acogida en el departamento del Valle del Cauca. Este sábado 20 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 8194, como parte de la programación habitual que se desarrolla de lunes a sábado en horas de la tarde, incluyendo domingos y días festivos.

La mecánica del juego es sencilla pero estructurada: se realiza una extracción aleatoria de un número de cuatro cifras, comprendido entre 0000 y 9999. Esta dinámica permite una participación accesible para el público general, sin perder el rigor técnico que garantiza la transparencia del proceso. Cada número extraído es divulgado públicamente a través de medios digitales, canales oficiales y puntos de venta físicos, lo que refuerza la confianza en la legitimidad del resultado.



Horarios de sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m. Chontico Noche:

De lunes a viernes: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m. Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Cada jornada del Chontico Día se transmite en tiempo real, lo que permite a los participantes observar directamente el desarrollo del proceso. Para asegurar la integridad del sorteo, se implementan procedimientos de control que validan la legitimidad de cada extracción. Una vez finalizado, los resultados son divulgados por la entidad responsable, la Lotería del Valle del Cauca, y están disponibles para consulta a través de plataformas digitales oficiales y medios autorizados.



Resultado del Chontico Día del 20 de septiembre de 2025

Número ganador: 1936

Quinta cifra: 2

Últimos resultados del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Noche 6293 19 de Septiembre del 2025 0795 Chontico Día 8193 19 de Septiembre del 2025 0652 Super Chontico Noche 6292 18 de Septiembre del 2025 2784 Chontico Noche 6291 18 de Septiembre del 2025 7891 Chontico Día 8192 18 de Septiembre del 2025 3913 Chontico Noche 6290 17 de Septiembre del 2025 0838 Chontico Día 8191 17 de Septiembre del 2025 4170 Chontico Noche 6289 16 de Septiembre del 2025 4671 Chontico Día 8190 16 de Septiembre del 2025 2562 Chontico Noche 6288 15 de Septiembre del 2025 0900 Chontico Día 8189 15 de Septiembre del 2025 1467 Chontico Noche 6287 14 de Septiembre del 2025 0051 Chontico Día 8188 14 de Septiembre del 2025 4804

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras.

Defina el valor de la apuesta.

Compre el tiquete en un punto de venta autorizado.

Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.

El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores (hasta $100.000)

Se pueden reclamar directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete.

Es necesario presentar el tiquete original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

Se deben reclamar en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL