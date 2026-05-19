Resultados Chontico Día último sorteo martes 19 de mayo de 2026: números ganadores

El sorteo del Chontico Día de este martes 19 de mayo de 2026 dejó un resultado esperado por miles de jugadores en Colombia que participan diariamente en este popular chance. Este juego se mantiene como una de las opciones más reconocidas del país gracias a su mecánica sencilla, bajos costos de participación y sorteos diarios.



Como ocurre en cada jornada, los resultados se publican a través de canales oficiales y puntos autorizados, permitiendo a los jugadores verificar rápidamente si resultaron ganadores.

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Resultados de Chontico Día hoy, martes 19 de mayo de 2026

Número ganador: 3661

3661 Quinta cifra: 8

¿Cómo jugar el Chontico Día?

El Chontico Día es un juego de azar en el que el participante debe elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999. La apuesta puede realizarse en puntos autorizados o plataformas digitales habilitadas.

El jugador también puede escoger distintas modalidades de apuesta, como acertar el número exacto en el orden correcto o participar en modalidades combinadas que aumentan las posibilidades de ganar.



¿Cuánto cuesta jugar?

El costo de jugar el Chontico Día es accesible para la mayoría de participantes. Las apuestas suelen iniciar desde los $500 pesos colombianos, aunque el valor puede aumentar dependiendo del monto que decida apostar cada jugador.



Además, es posible realizar varias apuestas con diferentes números en un mismo sorteo.

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¿Qué días juega el Chontico Día?

El Chontico Día se realiza todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos. El sorteo se lleva a cabo en horas de la tarde, manteniendo una frecuencia diaria que lo convierte en uno de los juegos de azar más activos del país.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio.

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Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados.

Los premios de mayor valor requieren trámites adicionales y la presentación de un documento de identidad.

Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados en canales oficiales y seguir las instrucciones de la entidad operadora para garantizar un proceso seguro al momento del cobro.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.