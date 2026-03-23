Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, lunes 23 de marzo de 2026: números ganadores

El sorteo Chontico Noche es uno de los chances más populares del suroccidente colombiano y opera de manera estable en el Valle del Cauca. Su programación establece tres horarios según el día de la semana: de lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 7:00 p. m.; los sábados, la hora cambia a las 10:00 p. m.; y los domingos y festivos, la jornada se lleva a cabo a las 8:00 p. m. Le contamos cuáles fueron los resultados de este lunes 23 de marzo de 2026.

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Resultados del Chontico Noche del 23 de marzo de 2026

Número ganador:

Quinta cifra:

Horarios oficiales de sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m. Chontico Noche:

De lunes a viernes: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m. Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Cada sorteo del Chontico Noche se emite en vivo para permitir el seguimiento del proceso en tiempo real. Con el fin de asegurar la transparencia, se ejecutan controles y protocolos que verifican la validez de cada extracción. Una vez finalizada la transmisión, la Lotería del Valle del Cauca publica los resultados y los distribuye a través de sus canales digitales oficiales y demás medios autorizados.



¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras.

Defina el valor de la apuesta.

Compre el tiquete en un punto de venta autorizado.

Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.

El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores (hasta $100.000)

Se pueden reclamar directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete.

Es necesario presentar el tiquete original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

Se deben reclamar en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

En algunos casos, pueden solicitarse documentos adicionales, como el RUT o formularios destinados a certificar la condición de no declarante. El pago del premio se entrega mediante cheque, el cual debe cobrarse en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado desde la fecha del sorteo. Una vez transcurrido ese periodo, el derecho al cobro prescribe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010.



El chance Chontico está bajo la regulación de Coljuegos, entidad responsable de la supervisión de los juegos de suerte y azar en Colombia. Su operación se realiza con autorización de la Lotería del Valle del Cauca, organismo encargado de garantizar la legalidad y la transparencia de los sorteos.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co