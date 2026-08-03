Resultados de Dorado Día hoy, 3 de agosto de 2026: número ganador del último sorteo

El sorteo de Dorado Día realiza este lunes 3 de agosto de 2026 una nueva jornada dentro del calendario de los juegos de suerte y azar en Colombia. Una vez finaliza la extracción oficial, el operador divulga el número ganador y la quinta cifra a través de sus canales autorizados para que quienes registraron una jugada puedan verificar si la combinación coincide con la información publicada.

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Como ocurre en cada edición, el proceso de extracción se desarrolla bajo los protocolos establecidos para garantizar la transparencia del sorteo. Tras concluir la transmisión, los resultados oficiales quedan disponibles para consulta, permitiendo confirmar si el comprobante registrado corresponde a alguna de las modalidades premiadas.

Resultados de Dorado Día del 3 de agosto de 2026

Luego de finalizar el sorteo correspondiente a este lunes, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: Por definir.

Por definir. Quinta cifra: Por definir.

Es importante revisar cuidadosamente que las cuatro cifras coincidan exactamente con el resultado anunciado. En las modalidades que lo contemplan, también deberá verificarse la quinta cifra para establecer si existe derecho a un premio.



¿Cómo funciona Dorado Día?

Dorado Día hace parte de la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona selecciona un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999, define el valor de la apuesta y registra la jugada en un punto autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



Durante el sorteo se extrae una combinación de cuatro cifras y una quinta balota complementaria. Dependiendo de la modalidad elegida al momento de realizar la apuesta, también es posible acceder a premios por coincidencias parciales, de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador.



¿Ganó? Así puede reclamar su premio

Si el número registrado en el comprobante coincide con el resultado oficial, el primer paso es conservar el tiquete original en buen estado. Este documento constituye el único soporte válido para iniciar el trámite de reclamación, por lo que no debe presentar tachaduras, roturas, enmendaduras ni alteraciones que dificulten su validación.

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Para realizar el cobro, generalmente será necesario presentar:



El tiquete original de la apuesta.

El documento de identidad vigente.

Los formularios adicionales que solicite el operador cuando el premio supere los montos establecidos por la normatividad.

Los premios de menor cuantía suelen pagarse en puntos de venta autorizados, mientras que los de mayor valor requieren un proceso de validación en las oficinas del operador.

Los premios obtenidos en los juegos de suerte y azar en Colombia están sujetos a las disposiciones del Estatuto Tributario. Cuando el valor del premio supera el límite fijado por la legislación para el chance, equivalente a 48 UVT, se aplica la retención correspondiente al impuesto por ganancias ocasionales.

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Este descuento se efectúa antes de realizar el pago al ganador, conforme a las normas tributarias vigentes.

Recomendaciones para conservar el comprobante

Antes de iniciar cualquier trámite es recomendable verificar los resultados únicamente mediante los canales oficiales del operador y revisar que la información del comprobante coincida exactamente con la combinación anunciada.

Asimismo, se aconseja:



Conservar el tiquete original en un lugar seco y protegido.

Evitar doblarlo, romperlo o exponerlo al calor y la humedad.

No compartir fotografías completas del comprobante en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Revisar cuidadosamente las cuatro cifras y la quinta balota antes de presentar una reclamación.

La legislación colombiana establece que los premios pueden reclamarse dentro del año siguiente a la fecha del sorteo. Una vez vence ese plazo, el derecho al cobro expira, por lo que es recomendable realizar la verificación y el trámite correspondiente oportunamente.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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