Resultados Chontico Noche último sorteo hoy martes, 26 de mayo de 2026: números ganadores

El Chontico Noche, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, realizó su sorteo este martes 26 de mayo de 2026 en la jornada nocturna, generando gran expectativa entre miles de jugadores que diariamente participan en este chance. De acuerdo con reportes disponibles, el número ganador del sorteo correspondiente a hoy fue 8245, cifra principal que definió a los nuevos ganadores en las diferentes modalidades del juego, como las cuatro cifras, tres cifras y terminaciones. Como es habitual, los apostadores deben verificar cuidadosamente su tiquete para confirmar si acertaron alguna de las combinaciones premiadas, teniendo en cuenta el orden de los números y las modalidades escogidas.



Este sorteo hace parte de una tradición diaria que se ha consolidado especialmente en el Valle del Cauca y otras regiones del país, donde el juego continúa siendo una de las opciones favoritas de entretenimiento y apuesta.



Resultado del Chontico Noche del 26 de mayo de 2026

Número ganador: 1 1 8 0

1 1 8 0 Quinta cifra: 2

Chontico Noche: cómo jugar el Chontico Noche

El Chontico Noche opera bajo la modalidad de chance, caracterizada por su mecánica sencilla. Para participar, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999.

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El proceso consiste en acudir a un punto autorizado, seleccionar el número, definir el valor de la apuesta y registrar la jugada. Posteriormente, el jugador debe esperar el sorteo para comparar su número con el resultado oficial.

Existen varias formas de ganar, dependiendo de cuántas cifras coincidan con el número ganador y en qué orden. Los premios pueden obtenerse acertando desde una cifra hasta las cuatro cifras exactas, lo que constituye el premio mayor o “superpleno”.



Chontico Noche: cuánto cuesta el Chontico Noche

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es que se adapta a distintos presupuestos. El valor de la apuesta es flexible y depende de cuánto desee invertir el jugador.



En general, se puede jugar desde 500 pesos colombianos en adelante, aunque el monto máximo dependerá del punto de venta y la modalidad de la apuesta.



Esto permite que tanto jugadores ocasionales como habituales participen en el sorteo, aumentando su popularidad en todo el territorio nacional.



Chontico Noche: qué días juega el Chontico Noche

El Chontico Noche se caracteriza por su frecuencia, ya que se juega todos los días de la semana, incluidos domingos y festivos.

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Los horarios varían según el día:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Esta programación constante permite que los apostadores tengan oportunidades diarias de participar y revisar si su número fue el ganador.



Chontico Noche: qué hacer si se gana el Chontico Noche

En caso de resultar ganador, el primer paso es verificar el tiquete original y confirmar que los números coincidan con el resultado oficial. Este documento es indispensable para reclamar cualquier premio.

Luego, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado para iniciar el proceso de pago. Allí deberá presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad válido

Es importante tener en cuenta que los premios deben reclamarse dentro de los plazos establecidos por la ley, los cuales pueden ser de hasta un año en Colombia para este tipo de juegos.

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Asimismo, dependiendo del monto ganado, pueden aplicarse retenciones o requisitos adicionales, especialmente en premios de mayor valor.

En conclusión, el Chontico Noche continúa siendo uno de los chances más consultados en el país, gracias a su dinámica sencilla, accesibilidad económica y frecuencia diaria. El resultado del 26 de mayo de 2026 dejó nuevos ganadores y mantiene viva la expectativa entre quienes día a día prueban su suerte en este tradicional juego colombiano.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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